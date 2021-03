Calendario Serie A 25ma giornata: un rinvio certo, ecco il derby genovese, l’Inter gioca giovedì

Calendario Serie A 25ma giornata: un rinvio certo, l’Inter gioca giovedì. La Serie A in tempo di Covid rischia sempre qualche stravolgimento del calendario e così sarà per il turno che inizia oggi. Alle 18:30, infatti, era in programma Lazio-Torino ma la gara, a causa della positività dei giocatori granata, non si disputerà nonostante la Lega non abbia ufficializzato il rinvio.

Si parte allora da Juve-Spezia di questa sera (ore 20:45) mentre il clou è concentrato nella giornata di domani che inizia con Sassuolo-Napoli delle 18:30 e prosegue con sei match alle 20:45: Cagliari-Bologna, Benevento-Verona, Atalanta-Crotone, Milan-Udinese, Fiorentina-Roma e il derby Genoa-Samp.

Per il Milan è decisivo battere i friulani anche se il report degli infortunati è tutt’altro che positivo. Molti gli scontri che incideranno sulla lotta per la salvezza, il Cagliari deve vincere per sperare ancora mentre la Fiorentina rischia non poco in caso di sconfitta con la Roma.

Chiude il programma l’Inter che giovedì alle ore 20:45 va a Parma a giocarsi un altro pezzo di scudetto. L’avversario non è dei più tosti però le insidie di queste partite sono sempre dietro l’angolo e occorrerà la massima concentrazione.