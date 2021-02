Consigli Fantacalcio 24ma giornata: dritte e probabili formazioni. La Serie A avrebbe dovuto aprire i battenti già stasera con Torino-Sassuolo ma i casi di Covid riscontrati nella squadra granata hanno indotto la Lega a rinviare il match che sarà recuperato il prossimo 17 marzo, giorno del recupero di Juve-Napoli.

Quello che sta per avere inizio è un turno delicato: in caso di mancata vittoria del Milan a Roma, e successo dell’Inter sul Genoa, lo scudetto prenderebbe definitivamente la strada che porta ai nerazzurri con Juve e Roma a tentare di agguantare il secondo posto.

Tanti gli assenti eppure le fantasquadre vanno schierate e va messo in piedi un undici competitivo.

Ecco le nostre dritte.

SPEZIA: ok per Nzola, Saponara, Ricci, Bastoni e Provedel; out Gyasi, Vgnai Ismajli

PARMA: ok per Cornelius, Gervinho, Kurtic e Kucka; out Sepe, Osorio, Mihaila

BOLOGNA: ok per Barrow, Soriano, Sansone; out Skorupski, Danilo, Soumaoro, Djiks

LAZIO: ok per Immobile, Correa, Luis Alberto, Milinkovic, Lazzari; out Hoedt, Musacchio

VERONA: ok per Zaccagni, Barak, Dimarco, Faraoni; out Lasagna, Veloso, Tameze, Gunter, LOvato, Silvestri

JUVENTUS: ok per Ronaldo, Kulusevski, McKennie, Chiesa; out Bentancur, Dragusin, Demiral

SAMPDORIA: ok per Keita, Samsgaard, Candreva; out Audero, Yoshida, Tonelli, Augello

ATALANTA: ok per Muriel, Malinovskyi, Pessina, Gosens, Romero; out Palomino, Maehle

CROTONE: ok per Di Carmine, Ounas, Messias, Reca; out Rispoli, Magallan, Pereira

CAGLIARI: ok per Pavoletti, Pedro, Nainggolan, Nandez; out Ceppitelli, Asamoah

UDINESE: ok per De Paul, Larsen, Nestorovski; out Okaka, Makengo, Molina, Becao

FIORENTINA: ok per Vlahovic, Ribery, Castrovilli, Milenkovic; out Quarta, Venuti, Pulgar

INTER: ok per Martinez, Lukaku, Perisic, Eriksen, Barella, Skriniar, Handanovic; out Darmian

GENOA: ok per Pandev, Zajc, Strootman; out Shomurodov, Criscito, Radovanovic, Goldaniga, Perin

NAPOLI: ok per Politano, Insigne, Zielinski, Ruiz, Koulibaly; out Bakayoko, Rui, Di Lorenzo

BENEVENTO: ok per Caprari e Viola; out Montipò, Tuia, Barba, Hetemaj, Ionita

ROMA: ok per Mkhitaryan, Mayoral, Pelelgrini, Veretout; out Cristante, Fazio, Karsdorp

MILAN: ok per Ibrahimovic, Rebic, Calhanoglu, Kessie, Hernandez; out Kjaer, Romagnoli, Tonali