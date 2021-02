Champions League diretta tv: dove vedere Lazio ed Atalanta. Ricchissima settimana di Champions con due italiane impegnate nell’andata degli ottavi dopo che sette giorni fa la Juve aveva giocato, e perso, ad Oporto.

Fra oggi e domani tocca a Lazio ed Atalanta che se la vedranno rispettivamente con Bayern Monaco e Real Madrid. Martedì 23 febbraio a Roma ecco Lazio-Bayern (ore 20:45), match visibile sia su Sky che in chiaro su Canale 5.

I bergamaschi giocheranno mercoledì 24 febbraio in casa col Real ma la sfida sarà trasmessa solo da Sky (Sky Sport 1, Sky Sport), ore 20:45. Sulla carta le partite che attendono Inzaghi e Gasperini sono proibitive, comunque sia la Lazio che l’Atalanta hanno già dato dimostrazione di saper mettere in difficoltà chiunque.

Inzaghi dovrebbe affidarsi alla formazione titolare, per buona parte, anche se in difesa troveranno posto Patric e Musacchio al posto di Radu e Luiz Felipe ancora infortunati. In avanti Correa e Immobile con Muriqi e Caicedo pronti a subentrare.

Per quanto riguarda l’Atalanta, Gasperini punta sui soliti ad eccezione di Hateboer che non sarà del match. Gioca Maehle con Gosens sulla corsia opposta.

Il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Ilicic e Zapata, le quotazioni di Muriel sono in rialzo ma difficilmente il colombiano partirà dal 1′.