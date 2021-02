Calendario Serie A 23ma giornata: super venerdì, domenica derby alle 15. Il turno numero 23 della Serie A comincia forte venerdì con ben due anticipi. Alle 18:30, infatti, ci sarà Fiorentina-Spezia mentre in serata, ore 20:45, ecco la delicatissima sfida-salvezza fra Cagliari e Torino.

Sabato 20 febbraio il menù propone Lazio-Samp alle 15 seguito da Genoa-Verona delle 18. La Lazio deve assolutamente riscattare la brutta prestazione di San Siro ma avrà di fronte un vecchio “cuore giallorosso”, Ranieri, a sbarrare la strada verso i tre punti.

In serata, ore 20:45, va in scena il derby emiliano fra Sassuolo e Bologna. Entrambe ben sopra la zona pericolante, vorranno provar a superarsi per ambire a posizioni più prestigiose.

Domenica, ore 12:30, Parma-Udinese. I ducali hanno forse l’ultimissima occasione per risalire ma la squadra di Gotti non può regalare niente a nessuno. Alle 15 l’unico match in programma è il derby d Milano. Milan-Inter deciderà gran parte delle sorti dello scudetto e sarà sicuramente un match ad altissimo share.

Alle 18 grande gara a Bergamo fra Atalanta e Napoli mentre il posticipo domenicale sarà Benevento-Roma. A chiudere ci pensa la Juve che lunedì sera, ore 20:45, affronta il Crotone a Torino.