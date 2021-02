Calendario Serie A 22ma giornata: due i big match, venerdì e lunedì in campo. In archivio la 21ma giornata, ecco il prossimo turno che avrà inizio nuovamente di venerdì. Questa volta ad aprire le ostilità sarà il match del Dall’Ara fra Bologna e Benevento in programma appunto venerdì sera (h 20:45).

Sabato i consueti tre incontri: nel primo pomeriggio (h 15), tardo pomeriggio (h 18) e in serata (20:45). Alle 15 spazio a Torino-Genoa, una sfida delicatissima per i Granata il cui imperativo è vincere per provare a staccare la zona caldissima della classifica.

Alle 18 il primo dei due big match in calendario ossia Napoli-Juventus. I partenopei sono in caduta libera a differenza dei bianconeri che paiono aver recuperato energie e convinzioni per la rimonta scudetto.

In serata ecco Spezia-Milan. I rossoneri devono difendere il primo posto in classifica ma la squadra di mister Italiano è tra le più insidiose del torneo.

Domenica si torna in campo con il “lunch-match” delle 12:30 affidato a Roma-Udinese. Alle 15 solo due incontri: Samp-Fiorentina e Cagliari-Atalanta. Alle ore 18 invece il Crotone ospiterà il Sassuolo e può davvero essere l’ultima chance per i calabresi di rientrare nella lotta salvezza.

Alle 20:45 l’altra grande sfida di giornata, Inter-Lazio. Sia i nerazzurri che i biancocelesti sono in forma smagliante e l’esito del match si annuncia davvero incerto.

Lunedì si chiude il turno con Verona-Parma delle 20:45. I ducali sono moralmente a pezzi ma anche i padroni di casa non stanno attraversando un momento felicissimo. Un’altra sconfitta per D’Aversa suonerebbe quasi certamente come una resa tenendo conto che il Parma a stretto giro dovrà affrontare Inter, Roma e Fiorentina.