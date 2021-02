Calendario Serie A 21ma giornata: venerdì anticipa l’Inter, Juve-Roma il big match. L’anticipo del venerdì è ormai una consuetudine, anche il prossimo weekend sarà caratterizzato dall’ “anticipo degli anticipi” e ci sarà da divertirsi visto che il calendario prevede Fiorentina-Inter.

Si gioca al Franchi alle ore 20:45 e può essere davvero uno snodo importante del campionato perchè la Juve avrà un impegno duro mentre il Milan se la vedrà col Crotone a San Siro.

Sabato 6 febbraio ben quattro incontri, quasi tutti da non perdere: Sassuolo-Spezia e Atalanta-Torino alle 15, Juve-Roma alle 18 e Genoa-Napoli alle 20:45.

Spezia e Torino dovranno cercare di non perdere punti strappando un risultato positivo in trasferta. La Juve deve provare a battere una Roma in grande forma per restare agganciata al treno scudetto e lo stesso dicasi per il Napoli che a Marassi non potrà far sconti al Genoa che con la cura Ballardini sta letteralmente volando.

Domenica alle 12:30 il ritorno in campo è affidato a Benevento-Samp, alle 15 solo due partite ossia Milan-Crotone e Udinese-Verona. Alle 18 il derby emiliano fra Parma e Bologna mentre in serata la eccellente Lazio ospita un Cagliari sempre più sconfortato e a digiuno di vittorie da circa tre mesi.