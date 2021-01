Calendario Serie A 20ma giornata: venerdì match e sabato super con Milan, Juve e Inter. Ormai è diventato un appuntamento fisso il match del venerdì e così anche questa settimana si gioca in apertura di weekend.

In campo scenderanno Torino e Fiorentina, ore 20:45, e sarà un test fondamentale per i padroni di casa che non sono mai riusciti a vincere una gara casalinga finora.

Sabato si riprende con la capolista Milan che alle 15 affronterà il Bologna al Dall’Ara. Il ko con l’Atalanta, e l’eliminazione dalla Coppa Italia, richiedono un immediato riscatto che Pioli si augura per non rischiare il sorpasso dell’Inter che invece giocherà sabato alle 20:45.

Fra Milan e Inter ecco il match della Juve che alle 18 se la vedrà a Marassi con la Samp. Per Pirlo è un test importante perchè battere i blucerchiati in trasferta non è semplice per nessuno e la stessa Inter è caduta proprio per mano di mister Ranieri.

Domenica alle 12:30 si fa antipasto con Spezia-Udinese per poi gustare Atalanta-Lazio, Cagliari-Sassuolo e Crotone-Genoa alle ore 15. Le ultime due sfide avranno un grande impatto sulla lotta per non retrocedere dato che Cagliari, Genoa e Crotone sono pienamente coinvolte.

Alle 18 ecco Napoli-Parma, gara che anticipa di poco il posticipo domenicale che avrò come protagoniste Roma e Verona che all’Olimpico cercheranno di conquistare tre punti d’oro.