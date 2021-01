Consigli Fantacalcio 19ma giornata: dritte e probabili formazioni. Ultima giornata del girone di andata, al Milan basta un pari con l’Atalanta per laurearsi campione d’inverno e anche un pareggio andrebbe bene per raggiungere l’obiettivo. Si gioca già stasera (Benevento-Torino), si chiude domenica alle 20:45 con Parma-Samp. La Juventus, fresca vincitrice della Supercoppa italiana, scenderà in campo domenica all’ora di pranzo.

Ecco le nostre dritte.

BENEVENTO: tanti assenti per Inzaghi (Schiattarella, Sau, Letizia), in attacco giocano Lapadula e Caprari. Lapadula non è in un buon momento, meglio Caprari; Tello dal 1′ ma è rischioso schierarlo, Ionita può esser il jolly. Glik è una sicurezza, Improta terzino non piace.

TORINO: Zaza dovrebbe affiancare Belotti ed entrambi possono andare a rete; Lukic intriga, Singo e Rodriguez potrebbero regalare bonus. In difesa Izzo e Sirigu non dovrebbero andare sotto la sufficienza.

ROMA: Pedro e Mkhitaryan potrebbero non essere del match per noie muscolari, Carles Perez probabile titolare. Dzeko gioca e va schierato, anche Mkhitaryan va rischiato anche partendo dalla panchina; Pellegrini, Veretout e Spinazzola ok, Ibanez e Cristante meglio di no. Pau Lopez e Villar rischiosi ma vanno provati.

SPEZIA: tridente Gyasi-Piccoli-Farias; in panchina Saponara, Verde e Galabinov che potrebbero far meglio dei titolari. Pobega intriga, Bastoni può far bene. No per Marchizza, Chabot e Povedel.

MILAN: out Romagnoli e Saelemaekers, giocano Kalulu e Diaz. Ibra dal 1′ e ovviamente è consigliato; Leao, Kessie ed Hernandez vanno assolutamente provati, Tonali e Kalulu evitabili mentre Donnarumma si deve schierare nonostante possa beccare reti.

ATALANTA: solito tandem Ilicic-Zapata con Pessina alle loro spalle, tutti spendibili; Hateboer e Gosens si possono provare, uno fra De Roon e Freuler può andare a bonus; Toloi, Djimsiti e Gollini meglio di no.

UDINESE: Pereyra a supporto di Lasagna, De Paul e Mandragora mezzali. Pereyra stuzzica, Lasagna no; De Paul va provato, Zeegelaar e Stryger Larsen meglio di no come è da evitare sia Becao che Bonifazi. Musso becca gol ma può prendere un buon voto.

INTER: Lukaku e Martinez non segnano da un po’, ovviamente vanno schierati; Barella e Hakimi con buone chances di andare a bonus, Skriniar in trasferta fa spesso bene. Handanovic ok.

FIORENTINA: Ribery c’è e gioca accanto a Vlahovic, entrambi da schierare; ok per Castrovilli, Bonaventura e Biraghi; Milenkovic e Dragowski non dovrebbero “soffrire” più di tanto.

CROTONE: Messias il solito consigliato, Riviere meglio di no; Reca e Zanellato rischiosi ma si possono provare, il resto della squadra è da accantonare.

JUVENTUS: Pirlo pensa a Dragusin in difesa e Bernadeschi ala a tutto campo; i consigliati sono i soliti ossia Ronaldo, Morata e Cuadrado. Bernardeschi non convince, anche Arthur e Rabiot da schierare senza garanzie. Bonucci certezza, Szczesny più di un gol non lo becca.

BOLOGNA: difesa e Skorupski da evitare, in avanti piacciono Orsolini e Soriano. Sansone può essere il jolly a sorpresa.

GENOA: al momento Destro e Shomurodov in casa vanno schierati, anche Zajc deve essere provato; l’esperienza di Strootman e Zappacosta non dovrebbe deludere, Radovanovic e Badelj da valutare bene. Criscito ok, Masiello no.

CAGLIARI: i sardi non possono sbagliare quindi ok per Simeone, Joao Pedro e Nainggolan; Nandez e Zappa piacciono, Lykogiannis e Ceppitelli evitabili.

VERONA: gli elementi che possono far male al Napoli sono essenzialmente Zaccagni, Lazovic e Barak. Kalinic da evitare, difesa e Silvestri assolutamente non schierabili.

NAPOLI: la squadra deve riscattarsi, ok per l’attacco ma anche Demme piace; in difesa solo Hysaj può star fuori.

LAZIO: Luis Alberto e Luiz Felipe out, gioca Akpa Akpro e in difesa Patric. Immobile e Caicedo vanno spesi, come anche Lazzari, Milinkovic, Marusic e Acerbi.

SASSUOLO: fuori Berardi e Boga, gioca Haraslin e probabilmente Traore. Djuricic, Caputo e Locatelli non dovrebbero deludere, in difesa da evitare tutti compreso Consigli.

PARMA: Kucka a supporto di Cornelius e Gervinho, i primi due sono schierabili; Kurtic può andare a bonus, Conti parte dal 1′ ma non offre garanzie.

SAMPDORIA: undici solito per Ranieri che punta su Keita e Quagliarella, entrambi spendibili; Candreva e Jankto ok, Augello può andare a bonus. Colley meglio di no, Audero va a malus.