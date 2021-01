Linkem diventa sempre più sinonimo di calcio e tifosi grazie ad una importante collaborazione con l’Inter

Linkem offre un servizio di navigazione internet veloce, senza fili, senza linea fissa e senza limiti, ed inoltre dalla stagione 2019/2020 diventa Connecting Partner di FC Internazionale Milano e Official Women’s Team Partner.

Un’opportunità davvero unica per i tifosi nerazzurri, soprattutto in un momento come questo in cui non è possibile seguire allo stadio le partite dei propri beniamini, ed in cui la squadra ha bisogno, anche a distanza, di sentire il sostegno dei propri supporter.

Una delle iniziative di punta di Linkem per FC Internazionale Milano è l’innovativo prodotto Inter-Net Pack .

Si tratta di un prodotto fatto su misura per i tifosi nerazzurri, che offre la tecnologia di connettività FWA internet senza limiti ad un mix esclusivo di contenuti dedicati; parliamo di contenuti fisici e digitali, grazie ai quali i tifosi potranno seguire tutte le vicissitudini degli uomini allenati da Conte, comodamente connessi da casa!.

I clienti Inter-Net Pack avranno l’adesione all’Inter Black Membership – programma premium di affiliazione del Club – che include il Welcome Kit con il merchandising ufficiale della squadra e l’accesso a contenuti di repertorio, come partite storiche e interviste ai protagonisti della storia del Club, nonché produzioni e contenuti digitali aggiuntivi quali Video Games, Virtual Tour di San Siro, promozioni sul Ticketing e accesso Premium a Concorsi.

Non solo: ci sarà un filo diretto con il Club che invierà ai clienti Inter-Net Pack una serie di contenuti digitali esclusivi realizzati ad hoc dall’Inter Media House, oltre alla possibilità di partecipare a concorsi dedicati che mettono in palio esperienze e merchandising esclusivi Inter. L’Inter-Net Pack è disponibile su tutta Italia fino al prossimo 08 febbraio.

Caratteristiche Inter-Net Pack

– Connessione Internet Linkem senza limiti e senza linea fissa a soli 19,90€ al mese iva inclusa per i primi 12 mesi, con attivazione veloce e

– Assistenza Prime inclusa (gratis)

– Sconto sul contributo di attivazione da 100€ a 49€

– Contenuti digitali con produzioni video e foto realizzati ad hoc dal Club per i clienti Inter-Net Pack, e in più la possibilità di partecipare a contest dedicati che mettono in palio esperienze e merchandising esclusivi Inter.

– Inter Black Membership: il Welcome Kit fisico – laccetto portachiavi, sciarpa, borraccia, tessera e attestato personalizzati – recapitato direttamente a casa tua; contenuti di repertorio Inter – partite storiche, interviste, produzioni Inter Media House, Video Games gratuiti – l’esclusivo Virtual Tour di San Siro, promozioni sul Ticketing e accesso Premium a Concorsi.