Calendario Serie A 19a giornata: venerdì si anticipa ancora, Inter e Milan sabato alle 18

Calendario Serie A 19a giornata: venerdì si anticipa ancora, Inter e Milan sabato. Dopo il derby romano di venerdì scorso, ecco un altro match che apre in anticipo il weekend calcistico. Venerdì 22 gennaio, infatti, alle ore 20:45 Benevento e Torino si sfidano con obiettivi e posizioni in classifica nettamente differenti.

I Granata, affidati alle cure di Davide Nicola, devono assolutamente far punti per risalire la china e per uscire da un pantano che non permette più la minima distrazione. Anche il Benevento deve reagire dopo il brutto ko di Crotone ed è quindi probabile che si assista ad un match molto tirato e tattico.

Sabato si riprende con Roma-Spezia alle 15 seguito da Milan-Atalanta e Udinese-Inter alle ore 18. Le milanesi, che saranno protagoniste del derby in Coppa Italia la settimana prossima, giocano in contemporanea e anticipano la gara serale delle 20:45 ossia Fiorentina-Crotone.

Domenica il primo match è Juve-Udinese (12:30), alle 15 solo due sfide che saranno Genoa-Cagliari e Verona-Napoli. Alle 18 di domenica Lazio-Sassuolo e si chiude il turno col posticipo fra Parma e Sampdoria.