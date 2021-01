Consigli Fantacalcio 18ma giornata: dritte e probabili formazioni. Formazioni da inserire già al venerdì perchè il derby capitolino anticipa in vista degli impegni in Coppa Italia di Roma e Lazio che scenderanno in campo la settimana prossima. Si chiude in bellezza, e si spera con ottimi bonus, con Inter-Juve domenica sera e il posticipo de lunedì fra Cagliari e Milan.

Ecco le nostre dritte.

LAZIO: Immobile e Caicedo possono andare a segno, anche Milinkovic ha chances di fare bene; difesa e Reina da non rischiare, Lazzari e Marusic avranno avversari impegnativi. Luis Alberto va provato.

ROMA: Dzeko non è al top e va schierato senza attendersi grandi cose, meglio Mkhitaryan o Pellegrini; Karsdorp e Spinazzola ok ma avranno da sudare, no per Ibanez e Mancini.

BOLOGNA: la difesa del Verona è molto forte ma l’attacco rossoblu va provato in blocco; Schouten ci sta, Tomiyasu può essere il jolly; meglio evitare Paz e Hickey.

VERONA: gente come Zaccagni e Dimarco va inserita in formazione, anche Barak è schierabile; Kalinic è un grosso rischio, Lovato si può evitare.

TORINO: impossibile non schierare Belotti, Singo e Linetty; Verdi ok, Lukic e Izzo le possibili sorprese; Segre e Rodriguez non offrono garanzie.

SPEZIA: Nzola è in formissima e va schierato, anche Pobega è da provare; Farias può regalare gioie inattese, Provedel a rischio doppio malus.

SAMPDORIA: Quagliarella torna dal 1′ con Keita e sicuramente sono da schierare ma anche Candreva e Damsgaard fanno gola; Augello può far molto bene mentre Colley e Thorsby non sembrano al top.

UDINESE: i nomi spendibili sono i soliti ossia Lasagna, De Paul e Pereyra; Nestorovski come terza punta del tridente ci può stare, Mandragora prima o poi va a bonus. Becao e Zeegelaar meglio lasciarli in panca.

NAPOLI: Manolas ko, gioca Maksimovic. Mertens recupera, gioca e va schierato come tutto l’attacco partenopeo; Ruiz ok, occhio al bonus “grosso” da Koulibaly. Rui e Hysaj meglio di no.

FIORENTINA: Vlahovic è in un ottimo momento e si può schierare, Castrovilli e Biraghi possono far molto bene; Callejon sì e no, Igor e Pezzella da evitare. Dragowski out.

CROTONE: Simy ancora fuori, Messias è il fulcro dell’attacco e va schierato; Zanellato ed Eduardo intrigano, Djidji e Luperto da accantonare.

BENEVENTO: Lapadula prima o poi si deve sbloccare, da schierare; Insigne se schierato come terza punta altrimenti meglio lasciar stare, Ionita spendibile. Glik è una sicurezza, Foulon e Barba non convincono.

SASSUOLO: tutto l’attacco è schierabile, Locatelli è ormai un “must”; Toljan può riservare belle gioie, Rogerio e Chiriches possono subire la velocità di Gervinho.

PARMA: Kurtic, Gervinho e Inglese. Solo questi tre sono eventualmente schierabili, il resto non va rischiato.

ATALANTA: impossibile non schierare Zapata e Ilicic, Pessina e Gosens sono ugualmente da inseriere in formazione; Hateboer ok, Toloi può arrivare a bonus, Gollini uno lo becca.

GENOA: la coppia Destro-Shomurodov è in stato di grazia e può colpire; Czyborra e Zajc intrigano, Radovanovic, Masiello e Behrami da disco rosso come Perin.

INTER: Lukaku e Matinez vanno provati, Hakimi e Vidal i possibili uomini in più, Skriniar meglio di De Vrij; Handanovic uno lo becca, Barella e Brozovic possono andare in difficoltà come Young che avrà di fronte Chiesa.

JUVENTUS: Ronaldo e Chiesa inamovibili, Morata possibile sorpresa; Mckennie il jolly che non ti aspetti e occhio a Bonucci che in quest sfide si esalta; Demiral, Frabotta e Bentancur si possono evitare.

CAGLIARI: Joao Pedro deve farsi perdonare qualcosa, Sottil può far bene; Simeone e Nainggolan jolly da provare. Pisacane, Walukiewicz e Lykogiannis non sono consigliati.

MILAN: torna Ibra e non si può non schierare, Calhanoglu ugualmente da inserire in formazione; Kessie obbligatorio come Hernandez, Castillejo sì e no. Tonali deve ambientarsi ancora al 100% e andrebbe lasciato fuori.