Calendario Serie A 18a giornata: derby venerdì, big match in posticipo. E’ la settimana della Coppa Italia ma è anche una settimana “corta” perchè già venerdì prossimo è in programma il primo match del diciottesimo turno.

La gara che apre il campionato è nientemeno che il derby romano, Lazio-Roma, in programma venerdì alle ore 20:45. Entrambe le squadre capitoline stanno andando forte e l’eventuale vittoria di una o dell’altra avrebbe ripercussioni pesanti sulla classifica, in ottica scudetto e in ottica Champions League.

Sabato si riparte alle 15 con Bologna-Verona e si prosegue alle 18 col match-salvezza fra Torino e Spezia. La chiusura del sabato è affidata a Samp-Udinese (20:45).

Domenica alle 12:30 Napoli-Fiorentina, una partita molto delicata per i partenopei che stanno vivendo un periodo di alti e bassi. La Fiorentina si è rimessa in carreggiata e venderà cara la pelle.

Alle ore 15 solo due incontri: Crotone-Benevento e Sassuolo-Parma. Alle 18 a Bergamo c’è Atalanta-Genoa mentre il posticipo domenicale è il derby d’Italia. Inter e Juve si sfidano e in palio c’è la palma di antagonista del Milan.

Lunedì ultimo match: a Cagliari il Milan proverà a conquistare altri tre punti preziosi che darebbero la certezza del titolo di campione d’inverno, medaglia non di poco conto se si pensa che nella maggior parte dei casi poi arriva anche lo scudetto.