Consigli Fantacalcio 17a giornata: dritte e probabili formazioni. Terzo turno in una settimana ed è subito tempo di formazioni. Ancora una giornata di grandi assenti (Ibra, De Ligt) ma è anche il weekend di sfide che faranno fioccare bonus come Roma-Inter, Juve-Sassuolo e Benevento-Atalanta.

Ecco le nostre dritte.

BENEVENTO: ok per Caprari ed Insigne, Glik è in grande forma ma rischia; out Lapadula, Schiattarella, Improta, Barba e Foulon

ATALANTA: ok per Zapata, Pessina, Ilicic, Gosens, Hateboer, Toloi; out Djimsiti, De Roon

GENOA: ok per Destro, Shomurodov, Zajc, Criscito e Perin; out Czyborra, Behrami, Radovanovic

BOLOGNA: ok per Soriano, Palacio e Orsolini; out Paz, Hickey, Dominguez

MILAN: ok per Donnarumma, Hernandez, Kessie, Hauge, Leao; out Tonali, Castillejo, Diaz

TORINO: ok per Belotti, Verdi e Lukic; out Lyanco, Bremer, Rincon

ROMA: ok per Dzeko, Mkitaryan, Pellegrini e Veretout; out Ibanez, Mancini e Pau Lopez

INTER: ok per Lukaku, Martinez, Hakimi, De Vrij; out Bastoni, Handanovic, Vidal e Young

PARMA: ok per Gervinho, Inglese e Kurtic; no per Sepe, Busi, Osorio, Hernani, Brugman

LAZIO: ok per Immobile, Caicedo, Milinkovic, Luis Alberto, Marusic e Acerbi; out Radu e Luiz Felipe

UDINESE: ok per De Paul, Lasagna, Pereyra, Mandragora; out Musso, Becao, Bonifazi, Zeegelaar

NAPOLI: ok per Insigne, Zielinski, Lozano, Koulibaly, Ruiz; out Rrahmani e Bakayoko

VERONA: ok per Barak, Kalinic, Zaccagni, Dimarco, Faraoni, Silvestri; out Gunter e Tameze

CROTONE: ok per Messias, Zanellato e Reca; out Cordaz, Magallan, Cuomo, Vulic

FIORENTINA: ok per Vlahovic, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Milenkovic; Kouame, Igor, Caceres

CAGLIARI: ok per Simeone, Joao Pedro, Nainggolan, Sottil; out Lykogiannis, Walukiewicz, Ounas

JUVENTUS: ok per Ronaldo, Dybala, Ramsey, Chiesa, Mckennie e Bonucci; out Danilo, Demiral e Frabotta

SASSUOLO: ok per Boga, Djuricic e Locatelli; out Consigli, Chiriches, Ferrari, Bourabia, Traore

SPEZIA: ok per Nzola, Pobega, Farias, Estevez; out Provedel, Terzi, Chabot e Marchizza

SAMPDORIA: ok per Keita, Quagliarella, Candreva, Jankto, Augello; out Bereszynski, Tonelli ed Ekdal