Calendario Serie A 17a giornata: Roma-Inter a pranzo, Milan sabato sera. Clamoroso scossone in vetta alla classifica che vede Milan e Inter ferme rispettivamente a 37 e 36 punti dopo i ko rimediati con Juve e Samp.

Ad approfittare delle difficoltà delle milanesi soprattutto Roma e Juventus che si portano a pochi punti dalle primissime posizioni, il Napoli delude ancora e perde in casa con lo Spezia ridotto in dieci.

Il prossimo turno si disputa il prossimo weekend e si apre con Benevento-Atalanta sabato alle ore 15, prosegue con Genoa-Bologna alle 18 e Milan-Torino in serata. Per Genoa e Milan sono partite da non sbagliare assolutamente perchè la salvezza e lo scudetto si decidono in gran parte in questo periodo delicatissimo.

Il big match di giornata è la prima gara della domenica. Alle 12:30, infatti, fari puntati sull’Olimpico di Roma dove giallorossi e nerazzurri daranno vita ad un Roma-Inter da urlo. La squadra di Fonseca è la sorpresa del campionato e non è detto che non si inserisca prepotentemente nel lotto delle pretendenti al titolo.

Alle ore 15 tre incontri: Parma-Lazio, Udinese-Napoli e Verona-Crotone. Alle 18 Fiorentina-Cagliari, sfida importantissima in chiave retrocessione in quanto entrambe sono a pochissimi punti dalla zona pericolante.

Il posticipo è affidato a Juve-Sassuolo ma non sarà questa la gara che chiude il 17mo turno perchè lunedì alle ore 20:45 è in programma il derby ligure Spezia-Samp.