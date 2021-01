Consigli Fantacalcio 16a giornata: dritte e probabili formazioni. Campionato a tamburo battente ed è nuovamente rebus formazione fra squalifiche, infortuni e turnover. Proviamo a dare una mano con questo articolo perchè sbagliare formazione adesso comincia a diventare un bel problema.

Ecco le nostre dritte.

CAGLIARI: ok per Simeone, Sottil, Pedro, Nandez e Nainggolan; out Tripaldelli, Zappa e Walukiewicz

BENEVENTO: ok per Caprari ed Insigne; out Ionita, Foulon, Barba

ATALANTA: ok per Zapata, Ilicic, Pessina, Hateboer, Gosens, Muriel, Toloi, Gollini; out Palomino, Djimsiti

PARMA: ok per Kurtic e Karamoh; out tutti gli altri

BOLOGNA: ok per Palacio, Barrow, Orsolini, Soriano e De Silvestri; out Djiks e Poli

UDINESE: ok per Lasagna, Forestieri, De Paul, Mandragora; out Molina, Becao, Zeegelaar

CROTONE: ok per Messias, Reca e Zanellato; out Riviere, Vulic, difesa e Cordaz

ROMA: ok per Dzeko, Mkhitaryan, Pellegrini, Karsdorp e Smalling; out Villar, Mancini, Peres

LAZIO: ok per Immobile, Milinkovic, Luis Alberto, Lazzari e Acerbi; out Escalante, Hoedt, Patric e Muriqi

FIORENTINA: ok per Ribery, Vlahovic e Castrovilli; out Dragowski, Igor e Caceres

SAMPDORIA: ok per Keita, Quagliarella, Candreva, Jankto; out Tonelli, Colley, Audero e Silva

INTER: ok per Martinez, Sanchez, Barella, Hakimi, Skriniar, Handanovic; out Bastoni, Gagliardini, Darmian

SASSUOLO: ok per Boga, Caputo, Berardi, Locatelli; out Kyriakopoulos e Obiang

GENOA: ok per Destro, Pjaca e Ghiglione; out Radovanovic, Czyborra, Perin

TORINO: ok per Belotti, Singo, Gojak, Izzo, Sirigu; out Lyanco, Bremer, Rodriguez

VERONA: ok per Zaccagni, Barak, Faraoni, Veloso; out Magnani, Ceccherini, Silvestri

NAPOLI: ok per Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna, Di Lorenzo, Manolas, Meret; out Rrahmani e Demme

SPEZIA: ok per Nzola e Farias; out tutti gli altri

MILAN: ok per Rebic, Calhanoglu, Kessie, Hernandez; out Leao, Krunic, Romagnoli, Donnarumma

JUVENTUS: ok per Ronaldo, Dybala, Chiesa, Mckennie, Bonucci, out Ramsey, Danilo, De Ligt