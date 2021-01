Calendario Serie A 16a giornata: Befana super con Milan-Juve. Sosta natalizia alle spalle, si torna in campo e così, dopo le gare del 3 gennaio, ecco il turno infrasettimanale il giorno della Befana che proporrà una sfida storica nonchè importantissima per le sorti dell’attuale torneo.

Mercoledì sera (ore 20:45), infatti, il calendario riporta un Milan-Juventus da sballo il cui esito potrebbe avere ripercussioni pesanti in ottica futura. In ordine cronologico, comunque, la sedicesima giornata si apre con Cagliari-Benevento delle 12:30. I sardi non vincono ormai da due mesi e la sfida ai campani diventa determinante.

Alle 15 altra “valanga” di partite come accaduto il 3 gennaio. Si gioca Atalanta-Parma, Bologna-Udinese, Crotone-Roma, Lazio-Fiorentina, Samp-Inter, Sassuolo-Genoa e Torino-Verona.

Alle ore 18 allo stadio “Diego Armando Maradona” il Napoli ospita lo Spezia, gara che precede la partita delle partite ossia Milan-Juve.

I bianconeri, che devono recuperare l’incontro col Napoli, sono a dieci lunghezze dalla capolista e quindi il match di mercoledì sera assume una valenza capitale. Un eventuale successo dei rossoneri taglierebbe quasi definitivamente la Juve dalla corsa scudetto, se Pirlo invece dovesse vincere allora potrebbero rientrare almeno tre squadre nella lotta al titolo (Juve, Roma e Napoli).