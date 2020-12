Calendario Serie A 15ma giornata: Milan e Inter esame neopromosse, Juve in posticipo. E’ la settimana che porta al weekend di campionato quando la Serie A si rimetterà in moto con ben turni ravvicinati. Si gioca infatti domenica 3 gennaio e mercoledì 6 dopo una pausa di una decina di giorni per le feste di Natale.

La prima gara del 2021 sarà Inter-Crotone di domenica alle 12:30. Conte insegue l’ottava vittoria di fila per tentare di scavalcare il Milan capolista. Alle 15 “pioggia” di gare come non si vedeva da tempo. In contemporanea si giocheranno Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Napoli, Fiorentina-Bologna, Genoa-Lazio, Parma-Torino, Roma-Samp e Spezia-Verona.

Alle ore 18 fari puntati sul Vigorito di Benevento per la sfida fra i giallorossi e il Milan primo della classe il cui obiettivo è senza dubbio la vittoria per mantenere il punticino di vantaggio sulla seconda.

Alle 20:45 si chiude con Juve-Udinese, un test decisivo per Pirlo il quale deve rimettersi in carreggiata e dimenticare il pesante 0-3 subìto dalla Fiorentina.