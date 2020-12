Linkem nuovo Connecting Partner di Inter, Fiorentina e Bologna

Quando si dice Linkem S.P.A. si dice operatore di telecomunicazioni numero uno in Italia nel settore ella banda ultralarga wireless. Grazie alla sua ventennale esperienza (è presente sul mercato dal 2001) Linkem offre servizi Internet a banda ultralarga a famiglie e imprese grazie alla sua rete proprietaria basata su tecnologia Fixed Wireless Access (FWA). Linkem è impegnata nella creazione di valore per i clienti e per i territori in cui opera grazie alla costante evoluzione della rete in termini di capacità e in ottica di transizione al 5G.

Dal 2017 Linkem è attiva nel mondo del calcio, grazie a prestigiose collaborazioni come Connecting Partner di FC Internazionale Milano, ACF Fiorentina e Bologna FC. .

Queste partnership permettono ai clienti Linkem di connettersi alla loro squadra del cuore e usufruire di promo dedicate e contenuti esclusivi e vivere esperienze uniche con i propri campioni preferiti. A testimonianza del successo dell’iniziativa, basta considerare che finora oltre 4.000 clienti Linkem hanno potuto assistere dal vivo ad avvincenti sfide del campionato di Serie A e oltre 100 di essi hanno vissuto da vicino momenti irripetibili con i loro idoli.

In questo particolare periodo, Linkem e i Club permettono ai tifosi di rimanere connessi ai propri beniamini anche da casa, grazie alla realizzazione di prodotti dedicati. Prima l’Inter-Net Pack, poi il Bologna FC Pack e il Fiorentina Pack: esclusivi progetti realizzati da Linkem e dai rispettivi club, espressione di un percorso strategico di compenetrazione tra servizio di connettività Linkem e contenuti esclusivi fisici e digitali delle squadre. Una soluzione geniale per consentire ai tifosi che non possono essere presenti allo stadio di restare comunque vicini alla propria squadra del cuore.

Scopri Tutti i plus e i vantaggi dei Pack nella sezione Partnership del sito Linkem.