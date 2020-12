Consigli Fantacalcio 13ma giornata: dritte e probabili formazioni. Si va spediti verso la sosta ma, intanto, ecco altre due giornate ravvicinate. Tante saranno le assenze “eccellenti” (Insigne, Mertens e Ibra su tutte) ma spesso le partite si vincono con i “gregari” e quindi vediamo chi può essere il panchinaro portatore di bonus per il prossimo turno.

Ecco le nostre dritte.

FIORENTINA: ok per Ribery, Vlahovic, Castrovilli e Milenkovic; out Biraghi e Caceres

CROTONE: ok per Zaccagni, Faraoni e Tameze; out Dawidowicz, Colley, Ilic

SAMPDORIA: ok per Quagliarella, Lagumina, Damsgaard e Jankto; out Yoshida

CROTONE: ok per Simy, Messias ed Eduardo; out Marrone, Luperto, Petriccione

PARMA: ok per Gervinho, Kucka e Karamoh; out Cornelius, Brugman, Osorio e Iacoponi

JUVENTUS: ok per Morata, Ronaldo, Chiesa, Cuadrado e Bonucci; out Danilo, Rabiot e Kulusevski

TORINO: ok per Belotti, Bonazzoli, Linetty e Lukic; out Rincon, Vojvoda e Rodriguez

BOLOGNA: ok per Barrow, Palacio e Soriano; out Paz, Danilo e Medel

BENEVENTO: ok per Lapadula, Caprari, Falque, Letizia e Glik; out Dabo, Tuia e Barba

GENOA: ok per Scamacca, Pjaca, Criscito e Ghiglione; out Bani, Sturaro, Shomurodov

CAGLIARI: ok per Sottil, Simeone, Pedro, Nandez e Zappa; out Klavan, Lykogiannis e Marin

UDINESE: ok per Pussetto, De Paul, Larsen; out Zeegelaar, Becao e Bonifazi

INTER: ok per Handanovic, De Vrij, Hakimi, Lautaro, Lukaku, Perisic e VIdal; out Bastoni

SPEZIA: ok per Nzola e Ricci; out difesa e Gyasi

SASSUOLO: ok per Boga, Djuricic, Locatelli e Toljan; out Duncan, Magnanelli, Romagna

MILAN: ok per Calabria, Hernandez, Rebic, Calhanoglu e Kessie; out Tonali, Kalulu e Castllejo

ATALANTA: ok per Zapata, Malinovskyi, Pessina, Hateboer e Gosens; out Freuler, Djimsiti e Gollini

ROMA: ok per Dzeko, Pedro, Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout e Spinazzola; out Mancini, Karsdorp e Ibanez

LAZIO: ok per Immobile, Correa, Milinkovic e Luis Alberto; out Escalante, Hoedt, Radu e Marusic

NAPOLI: ok per Politano, Zielinski, Ruiz, Koulibaly; out Petagna, Bakayoko, Rui