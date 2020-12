Calendario Serie A 12ma giornata: Inter-Napoli, è decisiva per il titolo

Calendario Serie A 12ma giornata: Inter-Napoli, è decisiva il titolo. Prima della sosta un tour de force come raramente si era visto prima in Serie A. Saranno ben 3 i turni in poco più di una settimana e si comincia domani pomeriggio.

Il primo match è infatti Udinese-Crotone in programma domani, 15 dicembre, alle ore 18:30. In serata Benevento-Lazio ma il “grosso” della giornata è concentrato mercoledì.

Alle 18:30 del 16 dicembre ecco Juve-Atalanta; alle 20:45 ben 6 sfide: Fiorentina-Sassuolo, Verona-Samp, Genoa-Milan, Spezia-Bologna, Parma-Cagliari e il big match Inter-Napoli.

Proprio dalla gara di San Siro potrebbero arrivare indicazioni importanti in ottica scudetto perchè chi perde si ritroverà poi a dover colmare il gap con molte squadre e quindi il cammino verso il titolo si complicherebbe parecchio.

Giovedì sera, ore 20:45, ecco Roma-Torino. Ultima chiamata per Giampaolo dopo il ko interno con l’Udinese che ha fatto sprofondare i Granata.