Champions League diretta tv e match in chiaro: tutte le info. Sesto, ed ultimo, turno di Champions per sancire tutte le qualificate agli ottavi. L’unica italiana “tranquilla” è la Juventus che ha già il pass per la fase successiva. Inter, Lazio e Atalanta devono sudarsi il passaggio nell’élite del calcio europeo e speso non dipenderà nemmeno dal risultato conseguito sul campo.

Oggi, 8 dicembre, alle 18:55 c’è Lazio-Bruges e alle 21 il super match fra Barcellona e Juve al Camp Nou. Ai biancocelesti basta un pari per accedere agli ottavi mentre la Juventus ha solo la possibilità di raggiungere a 15 punti i catalani ma per il primo posto occorrerebbe una goleada.

Stasera in campo anche Manchester United (a Lipsia), Chelsea in casa col Krasnodar e Psg in casa col Basaksehir.

Mercoledì 9 dicembre ecco Ajax-Atalanta (ore 18:55) e Inter-Shakhtar (alle ore 21). Ai bergamaschi basta un punto per accedere alla fase finale mentre per l’Inter è necessaria una vittoria con gli ucraini e il successo del Real con M’Gladbach.

Altri match interessanti City-Marsiglia e Salisburgo-Atletico Madrid.

La diretta tv sarà garantita per tutte le italiane da Sky ma Barcellona-Juventus di questa sera sarà trasmessa in chiaro anche da Canale 5.