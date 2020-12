Calendario Serie A 11a giornata: venerdì si gioca, Inter e Juve in trasferta. Dicembre di fuoco per la Serie A che si appresta a vivere ben 4 turni nel giro di un paio di settimane.

L’undicesima giornata vede la luce già venerdì sera, ore 20:45, con il match Sassuolo-Benevento. Inzaghi dovrà superare un altro test di maturità dopo aver fermato la Juve in casa ma De Zerbi cercherà di capitalizzare al massimo visto che nelle ultime due gare ha racimolato un punto soltanto.

Sabato 12, ore 15, Crotone-Spezia. Per i calabresi non c’è altro risultato che la vittoria pur essendo lo Spezia una delle rivelazioni di questo inizio di stagione.

Alle 18 di sabato Torino-Udinese e, anche in questo caso, per i padroni di casa non c’è alternativa al successo per tirarsi fuori dalla zona pericolante. Il posticipo del sabato è affidato a Lazio-Verona.

La domenica comincia subito “forte” con il match delle 12:30 fra Cagliari ed Inter. I nerazzurri devono mantenere il ruolino di marcia e battere i sardi per non vedere scappare ancor più il Milan capolista.

Alle 15 di domenica ecco Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma e Napoli-Samp. Alle 18 la Juve sarà di scena a Marassi contro il Genoa mentre l’ultimo incontro è il posticipo domenicale fra Milan e Parma.