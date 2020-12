Consigli Fantacalcio 12ma giornata: dritte e probabili formazioni. Primo turno infrasettimanale prenatalizio e il calendario mette in programma un Inter-Napoli da cui potrebbero scaturire bonus “a pioggia”. Si parte comunque oggi con Udinese-Crotone e Benevento-Lazio, mercoledì tutte le altre tranne Roma-Torino che sarà disputata giovedì sera.

Ecco le nostre dritte.

UDINESE: Pussetto, Pereyra e De Paul obbligatori; Deulofeu si può rischiare ma senza certezze. In difesa i pericoli saranno contenuti e quindi Musso va provato.

CROTONE: Messias è esploso, si può riproporre; Simy è una incognita ma non è errato provarlo. No per Cuomo e Luperto, Eduardo ci sta.

BENEVENTO: sia Caprari che Lapadula possono andare a bonus, Ionita da evitare; fra centrocampo e difesa i bonus difficilmente arriveranno, Letizia il più spendibile.

LAZIO: Hoedt ed Escalante potrebbero giocare dal 1′ ma è bene non fidarsi troppo, Acerbi è out; i consigliati sono i soliti Immobile, Correa, Milinkovic e Luis Alberto.

JUVENTUS: Morata e Ronaldo dogmi, Cuadrado e Mckennie sono gli uomini in più e vanno schierati; Alex Sandro rischioso ma va provato, occhio a Danilo e De Ligt.

ATALANTA: Pessina alle spalle di Zapata e Malinovskyi, ultimi due consigliati; ok per Hateboer e Gosens mentre il resto della squadra va accantonato.

FIORENTINA: Vlahovic con Ribery, entrambi schierabili; Castrovilli un “must” e anche Callejon si può provare; no per Barreca Caceres.

SASSUOLO: Caputo out, Raspadori in avanti con Boga, Djuricic e Berardi e solo gli ultimi tre sono spendibili; Locatelli sta bene e va provato, Marlon e Ferrari non convincono.

GENOA: difficilmente qualcuno farà bene, Scamacca e Rovella quelli con qualche chances in più di andare a bonus o a voto buono; Pellegrini è una incognita, difesa e Perin evitabili.

MILAN: torna Leao e gioca accanto a Rebic, si possono schierar entrambi; Calhanoglu ok, Hernandez e Kessie sicuramente da schierare. Kalulu meglio di no.

INTER: Lukaku e Martinez le punte di diamante, da schierare; Barella è in forma, Darmian e Young sulle fasce ma non offrono garanzie. Skriniar e Bastoni saranno sollecitati, Sanchez e Hakimi possibili jolly.

NAPOLI: Mertens prima punta con Lozano, Zielinski e Insigne a supporto e sconsigliare qualcuno è difficile; Bakayoko da evitare, Ruiz si può provare; in difesa Ospina e Rui meglio di no.

PARMA: Karamoh e Gervinho ai lati di Inglese, primi due ok; Kurtic va messo, Gagliolo l’unico spendibile della difesa, Sepe va a malus.

CAGLIARI: torna Simeone e con lui giocano Pedro e Sottil, meglio gli ultimi due; Nandez schierabile, Marin meno. Cragno è in forma ma la difesa non dà garanzie.

SPEZIA: torna Nzola e con lui ci saranno Farias e Gyasi, i primi due vanno provati; Ricci può far bene e anche Bastoni intriga. Ferrer e Terzi meglio di no e anche Maggiore sarebbe da non rischiare.

BOLOGNA: Palacio con i soliti Barrow e Soriano alle spalle, tutti schierabili; Vignato non offre garanzie e Medel nemmeno; De Silvestri ogni tanto la bitta dentro.

VERONA: Favilli supportato da Tameze e Zaccagni, Faraoni e Dimarco esterni. Tameze e Zaccagni sicuramente da schierare, Faraoni può far bene. Barak va messo, Dawidowicz non convince.

SAMPDORIA: Ramirez e Quagliarella possono andare a bonus, anche Candreva in odore di +1 o +3; Jankto non dispiace, Augello si è un po’ perso ma ha le carte in regola per far bene.

ROMA: Dzeko, Pedro e Mkhitaryan inamovibili; Pellegrini e Spinazzola sono in gran forma, qualche rischio lo corrono Kumbulla e Ibanez. Pau Lopez goleade non ne becca.

TORINO: Bonazzoli titolare con Belotti ed entrambi hanno il piede “caldo”; Linetty è dinamico a differenza di Rincon che non va schierato; Murru possibile sorpresa, Rodriguez assolutamente da evitare come Lyanco.