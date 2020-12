Consigli Fantacalcio 11a giornata: dritte e probabili formazioni. Inizia il tour de force con 4 turni in due settimane che potrebbero essere decisivi in tante fantaleghe. Oggi Sassuolo-Benevento e, a chiudere, Milan-Parma di domenica sera. Proprio le gare così ravvicinate potrebbero indurre gli allenatori ad un maggior turnover col rischio di vedere in panca anche qualche big.

Ecco le nostre dritte.

SASSUOLO: Caputo non recupera, gioca Raspadori e non è particolarmente consigliato; ,sicuramente da schierare Berardi, Djuricic e Boga oltre alla certezza Locatelli. In difesa saranno tutti abbastanza “sollecitati”, Consigli non dovrebbe beccare più di un gol.

BENEVENTO: Lapadula e Caprari sicuri, a supporto potrebbe esserci Ionita. I primi due sono consigliati mentre il moldavo meno. Fra centrocampo e difesa meglio non rischiare, Sau dalla panchina potrebbe risultare decisivo.

CROTONE: campionato amaro finora per i calabresi ma in casa contro lo Spezia Simy e Messias devono dare qualcosa; Benali assicura il voto, Reca e Pereira potrebbero andare a bonus. In difesa sono tutti “rischiosi”, Cordaz si può provare.

SPEZIA: solito tridente per Italiano, Nzola e Farias intrigano parecchio; Ricci e Maggiore stanno crescendo, Bastoni spingerà e va provato. Provedel a rischio doppio malus.

TORINO: Zaza con Belotti e Lukic a supporto, tutti possono far bene; Linetty da schierare, Rincon meno; Singo sempre più a suo agio, Sirigu si può rischiare perchè non dovrebbe subire più di una rete.

UDINESE: out Okaka, Lasagna e Nestorovski per cui spazio a Pussetto e Forestieri a cui si deve ricorrere se non si ha proprio di meglio.

LAZIO: formazione-tipo per la Lazio e i consigliati sono i soliti nomi ossia Immobile, Correa, Milinkovic, Luis Alberto e Acerbi. Non convince Radu e anche Fares può avere problemi. Reina va schierato.

VERONA: emergenza in difesa per Juric che schiera Lovato, Dawidowicz e Dimarco. Gli spendibili sono Barak e Zaccagni, Di Carmine da evitare. Faraoni potrebbe far bene come Lazovic, Tameze non consigliato.

CAGLIARI: Zappa, Pedro e Sottil ancora a supporto di Pavoletti con Rog e Marin in mediana. Pedro e Sottil sembrabo quelli con più chances di far bene, Zappa e Pavoletti avranno difficoltà. In difesa l’unico che può strappare la sufficienza è Faragò, Cragno da accantonare.

INTER: Conte fa riposare Martinez a schiera Sanchez con Lukaku, entrambi da schierare; Perisic e Hakimi devono essere al top per far bene ma difficilmente deluderanno e quindi vanno provati; Gagliardini in odore di rete. Skriniar sì e no, Handanovic a rischio malus.

ATALANTA: tandem Zapata-Muriel con Pessina alle spalle, gli ultimi due consigliati. Hateboer e Gosens vanno provati, Freuler si può evitare. Toloi il più spendibile in difesa, Djimsiti meglio di no.

FIORENTINA: Vlahovic con Ribery e il tandem Callejon-Bonaventura sulle fasce. Stuzzica sia Vlahovic che Callejon mentre Pulgar e Amrabat faranno una gara di sacrificio. Biraghi da provare.

BOLOGNA: solita trazione anteriore per i rossoblu con Palacio a fare da riferimento per Soriano, Barrow e Sansone. Soriano e Sansone i due più schierabili. Fra centrocampo e difesa meglio non rischiare anche perchè non ci sarà Skorupski, al suo posto Da Costa.

ROMA: sicuramente da schierare Dzeko, Pellegrini e Mkhitaryan, anche Spinazzola e Karsdorp vanno provati. Villar è un rischio come anche Ibanez e Kumbulla. Mirante dà garanzie relative.

NAPOLI: tutto l’attacco azzurro è da schierare, anche Demme e Ruiz sono da inserire in formazione. In difesa Rui può dare problemi, meglio Di Lorenzo.

SAMPDORIA: Ranieri opta per Quagliarella e Ramirez con Askildsen e Candreva sulle fasce. Gli esperti Quagliarella e Candreva gli schierabili. Ekdal meglio di no, difesa e Audero da evitare assolutamente.

GENOA: difficilmente qualcuno andrà a bonus ma Scamacca è in discreta forma. Pellegrini vorrà far bene, in difesa vanno evitati tutti compreso Paleari ovviamente.

JUVENTUS: quasi nessuno è sconsigliato, solo Alex Sandro sembra a rischio insufficienza in quanto fuori ruolo. Inutile dire che Dybala e Ronaldo porteranno bonus.

MILAN: solite assenze per Pioli che schiera Rebic prima punta con Diaz, Calhanoglu e Saelemaekers alle spalle. Il croato e gli ultimi due sicuramente da schierare. Tonali affianca Kessie ma meglio il secondo, Gabbia con Romagnoli ed è meglio affidarsi al secondo. Calabria ed Hernandez certezze.

PARMA: Gervinho con Cornelius, Karamoh a supporto e il più probabile portatore di bonus è il primo. Kurtic può far bene ma senza garanzie, Hernani e Scozzarella da evitare. Porta e difesa da disco rosso.