Consigli Fantacalcio 10a giornata: dritte e probabili formazioni. Il Milan fa la lepre, Inter e Juve lo inseguono col terzo incomodo Sassuolo. Il prossimo turno sarà emozionante soprattutto per le squadre di Torino visto che è in programma il derby. Inter e Napoli, opposte a Bologna e Crotone, potrebbero approfittare mentre in zona retrocessione è già spareggio-salvezza fra Fiorentina e Genoa (lunedì ore 20:45).

Ecco le nostre dritte.

SPEZIA: Nzola e Ricci in gran forma e da provare, Gyasi e Farias con meno probabilità di andare a bonus; in difesa non dispiace Bastoni ma Terzi ed Erlic da accantonare assolutamente.

LAZIO: i consigliati sono i soliti nomi ossia Immobile, Correa, Milinkovic, Luis Alberto e Acerbi; Lazzari e Fares potrebbero avere qualche difficoltà in più.

JUVENTUS: dire Ronaldo è scontato, Dybala può comunque far bene ma occhio a Kulusevski e Chiesa che stanno ingranando; Bonucci può andare a bonus “grosso”.

TORINO: Belotti sopra tutti, Linetty è il classico giocatore che “a fari spenti” può piazzare il colpo. Singo piace ma è rischioso, difesa a Sirigu da accantonare.

INTER: Martinez riposa, Lukaku con Sanchez ed entrambi sono straconsigliati; Perisic e Hakimi da provare, Vidal va schierato. D’Ambrosio non convince.

BOLOGNA: Soriano in gran forma, da schierare; Palacio e Barrow non offrono garanzie anche se non è sbagliato inserirli in formazione. Il resto della squadra va evitato.

VERONA: Zaccagni e Barak obbligatori, Di Carmine schierabile ma senza certezze; Faraoni può far bene, Lovato è chiamato ad una prova non facile.

CAGLIARI: tanti assenti per Di Francesco che si affida di nuovo a Pavoletti, evitabile, e a Joao Pedro, da provare; Sottil ok, Zappa meglio di no. Pisacane non dà garanzie.

PARMA: Brunetta e Gervinho alle spalle di Cornelius, gli ultimi due consigliati; Kucka ok, Kurtic “rischioso” al pari di Osorio.

BENEVENTO: Lapadula e Caprari si possono provare, Insigne ed Improta difficilmente andranno a rete; Letizia è in forma, Barba può soffrire. Montipò non dovrebbe beccare imbarcate.

ROMA: Dzeko, Pedro e Mkhitaryan ovviamente da schierare, Karsdorp e Spinazzola fanno “boom” o vengono travolti; la difesa giallorossa non convince soprattutto Cristante e Juan Jesus.

SASSUOLO: Raspadori ancora non consigliato, meglio Berardi o Boga; Djuricic “nì”, Locatelli è una garanzia. Muldur e Marlon meglio di no.

UDINESE: Forestieri e Pussetto in avanti, il primo può colpire di nuovo dopo il gol a Roma; De Paul è in gran forma, Pereyra può far bene, no per Zeegelaar, Becao e Nuytinck.

ATALANTA: Ilicic e Muriel titolari, da provare; Gomez può far bene ma senza certezze, Hateboer e Gosens i possibili jolly. Djimsiti e Pessina le possibili note “dolenti”.

CROTONE: tutti sconsigliati, se non si ha di meglio allora si può provare Simy.

NAPOLI: Petagna dovrebbe giocare dal 1′ e può far bene, tutto l’attacco va comunque schierato; Zielinski, Koulibaly o Di Lorenzo in odore di rete.

SAMPDORIA: Gabbiadini potrebbe esser proposto al fianco di Quagliarella e l’ex attaccante di Napoli e Bologna può far bene; Candreva e Jankto spendibili mentre gli altri sono da evitare.

MILAN: la squadra va bene e quindi tutti sono schierabili, soprattutto Rebic e Calhanoglu; ok anche per Diaz e Kessie, Hernandez ok. Donnarumma può beccare il -1.

FIORENTINA: Ribery, Castrovilli e Callejon alle spalle di Vlahovic e tutti sono schierabili; Borja Valero non gioca da tempo e va atteso, in difesa si può evitare Caceres.

GENOA: Shomurodov si è sbloccato ma a Firenze non offre garanzie, Scamacca è più spendibile ma non deve essere un “titolarissimo”; possono far bene Pellegrini e Ghiglione, disco rosso per difesa e Paleari.