Champions League diretta tv e orario: quando giocano le italiane. La Champions League è alla resa dei conti. Il penultimo turno del girone eliminatorio potrebbe già sancire qualificate ed estromesse e, fra queste, potrebbe esserci l’Inter.

I nerazzurri scenderanno in campo proprio questa sera in Germania contro il Borussia M’gladbach (ore 21) con l’obbligo di vincere per garantirsi almeno l’Europa League. Discorso diverso per l’Atalanta che se la vedrà, sempre questa sera, con l’eliminato Midtylland dopo aver battuto a domicilio i campioni del Liverpool.

I big match di giornata, comunque, sono Atletico Madrid-Bayern Monaco e Liverpool-Ajax, due tra le sfide più affascinanti del calcio internazionale. L’Atalanta sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 mentre l’Inter sarà visibile solo tramite Sky.

Domani, 2 dicembre, ecco Borussia Dortmund-Lazio e Juve-Dinamo Kiev. Entrambe alle ore 21 ed entrambe in diretta sulla pay tv. I big match di domani saranno senza dubbio Siviglia-Chelsea e Manchester United-Psg.