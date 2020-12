Calendario Serie A 10a giornata: derby torinese alle 18, Milan a Genova. Il campionato comincia ad infiammarsi anche se il Milan, capolista, ha accumulato un buon margine sulle inseguitrici. Inter e Napoli si sono risvegliate, la Juve insegue a distanza ravvicinata mentre il Sassuolo per il momento regge e si mantiene al terzo posto.

Il prossimo weekend definirà ancor più la classifica. Sabato 5 dicembre alle 15 inaugura il turno la Lazio che affronta in trasferta lo Spezia, a seguire il big match di giornata col derby torinese fra Juve e Toro (ore 18). Chiude il sabato di campionato Inter-Bologna in posticipo.

Domenica 6 dicembre si riprende con Verona-Cagliari alle 12:30, antipasto per il “trittico” delle ore 15 ossia Parma-Benevento, Roma-Sassuolo e Udinese-Atalanta.

Alle 18 di domenica Crotone-Napoli, gara sulla carta proibitiva per i calabresi ultimi in classifica. Il posticipo serale è affidato a Samp-Milan e sarà un test importante per i rossoneri i quali faranno ancora a meno di Ibrahimovic.

Lunedì 7 dicembre, ore 20:45, l’ultima partita in programma ossia Fiorentina-Genoa. E’ una sfida che vale ben più dei tre punti in palio vista la situazione in classifica di entrambe.