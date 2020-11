Consigli Fantacalcio 9a giornata: dritte e probabili formazioni. Inter, Juve e Atalanta sabato, lunedì addirittura due match. Questa, in sintesi, la nona giornata di A che domenica sera vivrà il big match della settimana con Napoli e Roma a sfidarsi al San Paolo o, a breve, allo stadio “Diego Armando Maradona”. Ecco le dritte.

SASSUOLO: Caputo non ci sarà, tocca a Raspadori ma è troppo acerbo; Berardi e Djuricic senza dubbio più affidabili mentre Boga è rischioso. Locatelli ok, difesa non schierabile.

INTER: la coppia Lukaku-Martinez sicuramente spendibile, Vidal deve farsi perdonare; può far bene sia Perisic che Barella, D’Ambrosio meglio di no.

BENEVENTO: Caprari e Lapadula gli unici che potrebbero andare a bonus, Glik e Caldirola da accantonare.

JUVENTUS: Ronaldo e Morata inamovibili, bonus in vista per Kulusevski o Chiesa; Alex Sandro potrebbe esser impiegato come centrale di sinistra e non è consigliato.

ATALANTA: entusiasmo alle stelle dopo la notte di Liverpool, Zapata e Muriel vanno schierati ad occhi chiusi; ok per Hateboer e De Roon, Toloi certezza.

VERONA: Barak e Zaccagni sono gli uomini più in forma e si possono schierare ma senza certezze; Di Carmine si può evitare come anche Veloso, Faraoni “spacca” o viene travolto.

LAZIO: Immobile e Correa ovviamente sì, Milinkovic non timbra da tempo; Lazzari meglio di Fares, Acerbi in odore di gol.

UDINESE: Pussetto meglio di Okaka ma a Roma si può accantonare, De Paul l’unico sicuramente schierabile; Pereyra potrebbe andare a bonus mentre Becao e Nuytinck sono molto rischiosi.

BOLOGNA: tutto l’attacco bolognese si può schierare, anche Schouten può andare a bonus; difesa a porta non particolarmente “pericolosi”.

CROTONE: difficile consigliare qualcuno fra i calabresi, Simy il solito nome ma per il resto si fa fatica a trovare potenziali bonus.

MILAN: Rebic prima punta, Castillejo e Diaz probabili titolari. Il croato va provato mentre Castillejo no, Bennacer e Kessie sono in forma, Hernandez da bonus. Rischio Romagnoli e Calabria.

FIORENTINA: Bonaventura alle spalle di Ribery e Vlahovic, tutti e tre possono far bene; Castrovilli inamovibile, Pulgar da evitare come anche Caceres.

CAGLIARI: possibile chance per Pavoletti con Sottil, Pedro e Nandez alle spalle. Gli ultimi tre consigliati, Pavoletti sarebbe da attendere. Zappa e Tripaldelli la linea verde che qualche amnesia potrebbe pure averla.

SPEZIA: Farias nel tridente con Gyasi e Nzola, primo e terzo schierabili; Ricci ok, Pobega potrebbe partire dalla panchina. Difesa e porta evitabili.

NAPOLI: Politano, Insigne e Zielinski alle spalle di Mertens ed è impossibile sconsigliare qualcuno; Ruiz non è in formissima, meglio Demme; uno fra Koulibaly e Manolas può andare a rete.

ROMA: torna Dzeko, consigliato, Pedro e Mkhitaryan alle sue spalle. L’armeno è ovviamente da schierare. Spinazzola potrebbe spingere molto, Pellegrini il possibile jolly.

TORINO: dubbio Belotti ma dovrebbe farcela, si può schierare; Ansaldi e Linetty ok, Singo comincia a piacere; Lyanco da evitare.

SAMPDORIA: Ramirez e Quagliarella in avanti e sono schierabili; Jankto si può provare, Candreva pure. Tonelli meglio di no.

GENOA: Pandev e Scamacca punte, entrambi consigliati; Pellegrini e Ghiglione spendibili, uno fra Rovella, Badelj e Lerager può colpire. Goldaniga e Masiello non danno garanzie.

PARMA: Inglese e Gervinho per provare a far male, solo il secondo ha chances di segnare; Kucka e Grassi possibili sorprese, in difesa l’esperienza di Bruno Alves può garantire un buon voto.