Champions League diretta tv: dove e come vedere le italiane. Calcio senza sosta ed ecco tornare la Champions per il suo quarto turno di gare. Questa sera, ore 21, tantissimi match spettacolari ma i fari sono puntati sulle italiane che devono conquistarsi l’accesso agli ottavi.

Juventus e Lazio scendono in campo oggi rispettivamente contro Ferencvaros e Zenit. Sia Pirlo che Inzaghi giocheranno in casa ma la Juve ha qualche problema di formazione visti gli infortuni.

In casa bianconera assenti Bonucci, Chiellini e Demiral, giocano Danilo e De Ligt centrali mentre in avanti Dybala dovrebbe avere una chance dal 1′.

Le probabili formazioni

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Nguen, Uzuni.

La diretta è garantita da Sky Sport 1 e in streaming tramite Sky Go.

La Lazio affronta lo Zenit e Inzaghi potrà contare su quasi tutta la rosa, Milinkovic non ci sarà per problemi legali al Covid19. Immobile farà coppia con Correa, Luis Alberto solito perno di centrocampo, in difesa Patric e Radu con Acerbi.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Armini, Luiz Felipe, Hoedt, Franco, D. Anderson, Akpa Akpro, Lazzari, Czyz, A. Pereira, Caicedo, Muriqi.

ZENIT (3-4-3) – Kerzhakov; Lovrne, Rakitsky, Santos; Kuzyaev, Barrios, Erokhin, Zhirkov; Malcom, Dzyuba, Mostovoy. All. Semak. A disposizione: Lunev, Vasyutin, Driussi, Azmoun, Shamkin, Prokhin, Sutormin.

Nel caso della Lazio il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 oltre che su Sky.

L’Inter se la vedrà col Real Madrid a San Siro mercoledì 25 alle ore 21. La diretta, in questo caso, sarà assicurata solo da Sky (Sky Sport Uno). Conte deve vincere a tutti i costi e può approfittare delle assenze degli spagnoli (Ramos e Benzema out).

Infine l’Atalanta che è chiamata alla classica “mission impossible” dovendo andare a giocare a Liverpool. Si gioca mercoledì sera alle 21 con diretta su Sky canali 205 e 253.