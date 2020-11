Calendario Serie A 9a giornata: sabato con le big, lunedì due match. Tour de force fino alla sosta natalizia, si giocherà quasi ogni tre giorni fra campionato, coppe europee e nazionali. Il prossimo turno, il nono, si apre sabato 28 novembre con una partita che, al momento, può definirsi fra pretendenti al titolo.

Sassuolo-Inter, sabato alle 15, mette a confronto la seconda in classifica contro la quinta distante solo 5 punti dalla vetta. I neroverdi sono una squadra solida e pericolosa per cui l’Inter dovrà evitare di ripetere la prestazione col Torino.

Alle 18 ecco la Juve che a Benevento testerà le capacità del suo ex bomber Pippo Inzaghi uscito vittorioso dalla sfida alla Fiorentina. In serata, ore 20:45, l’Atalanta se la vedrà in casa col Verona dopo il pareggio a reti bianche con lo Spezia.

Domenica a mezzogiorno e mezzo in programma c’è Lazio-Udinese, seguito da Bologna-Crotone e Milan-Fiorentina alle 15. Alle 18 in campo Cagliari e Spezia, poco prima del big match serale fra Napoli e Roma.

Lunedì 30 novembre si chiude il turno ma le gare in programma sono addirittura due: Torino-Samp alle 18:30 e Genoa-Parma alle 20:45.