Consigli Fantacalcio 8a giornata: dritte e probabili formazioni. Si torna al campionato e, almeno fino alla sosta natalizia, non ci saranno più interruzioni. Tante belle partite in programma ma molte sfide fantacalcistiche saranno decise solo con il big match di domenica sera fra Napoli e Milan. Non ci sarà Osimhen, fermato dalla lussazione alla spalla, mentre Rebic affiancherà Ibrahimovic.

CROTONE: torneo difficile per i calabresi ultimi in classifica. Contro la Lazio potrebbero andare a bonus Messias o Simy, il resto della squadra non è consigliato.

LAZIO: torna Immobile e va provato come anche è da disco verde Correa; Parolo e Luis Alberto ok, Lazzari e Fares schierabili ma il Crotone non è male sulle fasce; Acerbi va bene ma occhio all’accumulo di stanchezza.

SPEZIA: la difesa va evitata contro l’Atalanta, fra attacco e centrocampo intrigano Pobega, Agudelo e Nzola.

ATALANTA: probabile lancio di Lammers dal 1′ con Gomez e Pasalic a supporto, tutti schierabili; Hateboer e Gosens ok, non convincono Djimsiti e Gollini.

JUVENTUS: a parte i soliti Ronaldo e Morata, i nomi su cui puntare potrebbero essere quelli di Rabiot, Arthur e Cuadrado.

CAGLIARI: Joao Pedro sembra quello con maggiori chances di andare a bonus, no per Marin, Tripaldelli e Zappa; Godin e Nandez out, Simeone da buttare nella mischia solo se si è in emergenza.

FIORENTINA: Kouamè probabile esterno con Vlahovic e Ribery in avanti, ultimi due spendibili; Castrovilli e Milenkovic inamovibili, Pulgar e Caceres rischiosi.

BENEVENTO: Sau ed Insigne alle spalle di Moncini, Lapadula parte dalla panchina. Schierabile solo Sau mentre per il centrocampo nessuno dà garanzie, Caldirola ha il vizio del gol e può colpire.

VERONA: Barak e Zaccagni dietro Kalinic, i primi due da schierare; Veloso torna dal 1′ e si può provare, in difesa Cetin rischia.

SASSUOLO: Raspadori probabile prima punta ma non è da inserire in formazione, meglio Berardi e Locatelli; Boga dal 1′, non dà garanzie ma non è sbagliato provarlo. In difesa Muldur può far bene.

INTER: torna la coppia Lukaku-Martinez e vanno schierati entrambi, anche Vidal sembra tornato in forma e va provato; Hakimi e Barella ok, Gagliardini evitabile.

TORINO: Belotti dogma, Verdi intriga ma non può dare garanzie; Lukic si può provare, Singo e Rodriguez a rischio grave insufficienza.

ROMA: Dzeko non ci sarà e quindi spazio a Mayoral che può andare a bonus; Pedro e Mkhitaryan assolutamente da schierare, anche Veretout ci sta; Mancini e Ibanez potrebbero soffrire la velocità di Gervinho.

PARMA: Inglese con Gervinho, Grassi e Cyprien a centrocampo. L’ivoriano avrà voglia di rivincita e può andare a bonus, Inglese meno; Kucka offre sempre il suo contributo, Gagliolo e Iacoponi da evitare.

SAMPDORIA: Ranieri privo di Keita, Tonelli ed Augello, mette Ramirez al fianco di Quagliarella ed entrambi vanno schierati; Candreva e Jankto ok, Regini e Yoshida meglio di no.

BOLOGNA: formazione solita per i felsinei, Soriano e Barrow possono fare molto bene; Palacio ci sta ma senza grandi aspettative, Orsolini è un rischio. In difesa l’unico spendibile è De Silvestri.

UDINESE: Gotti prova la coppia Pussetto-Okaka con Pereyra e De Paul trequartisti a turno; Pussetto e De Paul vanno schierati, Okaka evitabile. Musso non dovrebbe beccare imbarcate, Larsen può regale bonus.

GENOA: Scamacca è in forma e va provato, Pandev solita certezza; Pellegrini non ha avversari “tosti” e può essere decisivo.

NAPOLI: out Osimehn, gioca Mertens al centro con Lozano ed Insigne ai lati, possono andare a bonus tutti; dei centrocampisti intriga Fabian Ruiz, Manolas in queste sfide si esalta.

MILAN: Ibra c’è come anche Rebic, entrambi si possono provare; Calhanoglu potrebbe esser distratto, Kessie ed Hernandez danno garanzie, Donnarumma va a malus ma non subirà goleade.