Calendario Serie A 8a giornata: c’è già il big match-scudetto? L’ottava giornata di A porta in dote conferme e almeno una sorpresa che potrebbe segnare il campionato. Le conferme sono senza dubbio la competitività del Napoli, vittorioso a Bologna, la ritrovata anima del Milan e le difficoltà di Inter e Juve. Detto ciò, poi spicca il campionato del Verona e del Sassuolo ma anche l’andamento della Roma, unica squadra imbattuta sul campo come Sassuolo, Milan e Juve.

Il prossimo weekend si riposa per gli impegni della Nazionale, si torna in campo sabato 21 novembre con 3 gare interessanti: Crotone-Lazio alle 15, Spezia-Atalanta alle 18 e Juve-Cagliari alle 20:45.

La sfida delle 12:30 di domenica 22 novembre è Fiorentina-Benevento mentre alle 15 ecco 4 match: Inter-Torino, Roma-Parma, Samp-Bologna e Verona-Sassuolo.

Alle 18 fari su Udinese-Genoa, gara che precederà di poco quello che al momento può essere considerato come match-scudetto fra Napoli e Milan. Si gioca al San Paolo in posticipo domenicale e mette di fronte le due squadre che potrebbero contendere il titolo al duo Juve-Inter, annoverato da tutti come quello che metterà le mani sul campionato.

Tutti i match saranno trasmessi da Sky tranne Inter-Torino, Juve-Cagliari e Fiorentina-Benevento la cui visione è affidata a Dazn.