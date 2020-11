Calendario partite Italia: giorno, ora e canale tv. La Nazionale di Mancini torna sui campi da gioco con ben tre impegni nel giro di una settimana. Il c.t. ha convocato 41 giocatori e il motivo è dato dal fatto che diversi club di A hanno casi di positività e quindi si potrebbe profilare la necessità di isolare alcuni elementi.

Si parte “soft” con l’amichevole che vede gli Azzurri opposti all’Estonia, gara in programma mercoledì 11 novembre alle ore 20:45. Si giocherà a Firenze e potrebbe essere la partita giusta per mettere alla prova volti nuovi come Pellegri, Mancini, Castrovilli o Tonali.

Il 15 novembre, sempre alle ore 20:45, match di ritorno con la Polonia dopo lo 0-0 dell’andata. Si gioca a Reggio Emilia invece che a Roma come inizialmente programmato.

Il 18 novembre sarà la volta di Bosnia-Italia (ore 20.45) e quindi la sfida “a domicilio” a Dzeko e Pjanic che riserverà sicuramente insidie. Tutte e tre i match saranno trasmessi da Rai Uno con possibilità di utilizzo di Rai Play per la visione in streaming.

La situazione del girone dell’Italia è tutta da definire in quanto in soli 2 punti ci sono le tre squadre più forti ossia Polonia, Italia e Olanda. Gli Azzurri sono attualmente secondi con 6 punti, uno in meno della Polonia capolista. Mancini è l’unico del gruppo a non aver mai perso una partita ed è importante mantenere il trend in ottica futura, quando ci si cimenterà in competizioni che non ammettono il minimo inciampo come i prossimi Europei che si terranno a giugno.