Consigli Fantacalcio 7a giornata: dritte e probabili formazioni. Venerdì di campionato con Sassuolo-Udinese e il recupero di gente come Caputo e Berardi farà tirare un sospiro di sollievo a molti fantallenatori. E’ un turno a cinque stelle con ben due big match (Lazio-Juve e Atalanta-Inter) anche se potrebbero star fuori due pezzi da novanta per il Fanta come Lukaku e Immobile. Gare sulla carta favorevoli per gli attaccanti di Torino, Milan e Benevento, Morata affianca ancora Ronaldo.

SASSUOLO: Caputo e Berardi vanno messi, Boga ci può stare, sorprese (positive) possono arrivare da Locatelli o Traore. Muldur e Rogerio rischiosi, Consigli va a malus.

UDINESE: Gotti punta su Pussetto, Deulofeu e Okaka, primi due schierabili; De Paul e Pereyra possono far bene, no tutta la difesa tranne Larsen.

CAGLIARI: Ounas, Pedro e Nandez alle spalle di Simeone, Rog e Marin in mediana; Pedro e Simeone da provare, Ounas e Nandez sono un rischio. Rog spendibile, Godin potrebbe arrivare al bonus “grosso”.

SAMPDORIA: Candreva e Jankto ali con Ramirez e Quagliarella in avanti. Sembrano in forma Jankto e Quaglia e vanno provati, Augello ok mentre Tonelli a rischio malus. Audero almeno uno lo becca sicuramente.

BENEVENTO: Sau potrebbe giocare dal 1′ al posto di Insigne e non sarebbe male provarlo, Lapadula da schierare al 100%; Iago Falque in odore di titolarità ma non offre garanzie. Letizia va messo.

SPEZIA: Farias con Nzola e Agudelo, primo e terzo spendibili; Pobega e Bastoni sembrano esser in palla e vanno provati.

PARMA: Inglese al centro dell’attacco, Gervinho e Kucka a supporto. Tutti e tre schierabili. Kurtic ok, Cyprien no; Alves non offre garanzie in difesa.

FIORENTINA: Vlahovic dovrebbe giocare con Ribery e Callejon ma solo gli ultimi due offrono buone garanzie; Castrovilli “dogma”, Pulgar evitabile; meglio Milenkovic di Caceres.

LAZIO: Immobile è in attesa di conoscere l’esito del tampone e potrebbe non giocare, comunque non consigliatissimo; Correa, Milinkovic e Luis Alberto gli schierabili, in difesa il solito Acerbi ok mentre Patric e Hoedt da non rischiare.

JUVENTUS: Ronaldo con Morata, entrambi possono segnare; Kulusevski sembra un po’ appannato, Cuadrado e Rabiot i jolly che non ti aspetti.

ATALANTA: Ilicic con Gomez e Zapata, ultimi due schierabili; Hateboer e Pasalic rischiosi ma spendibili, Freuler da evitare come tutta la difesa.

INTER: Lukaku non ce la fa, spazio a Sanchez e Lautaro i quali potrebbero andare entrambi a rete; Barella in gran forma, Vidal no; Hakimi deve ritrovarsi, Skriniar “spacca” o va in confusione.

GENOA: Parigini potrebbe affiancare Scamacca ma nessuno dei due è consigliato; Pandev schierabile se non si ha di meglio, Zapata e Goldaniga rischiano grosso.

ROMA: Pedro e Mkhitaryan a supporto di Dzeko e tutti sono schierabili; Pellegrini e Veretout ok, Ibanez cominci ad intrigare anche in ottica bonus.

TORINO: Lukic alle spalle di Belotti e probabilmente Bonazzoli, sicuramente da schierare i primi due; Linetty ok, Rodriguez prima o poi una gara buona dovrà farla.

CROTONE: soliti consigli in casa rossoblu ossia Simy e Messias; il resto della squadra sembra poter offrire al massimo preziose sufficienze, quando va bene.

BOLOGNA: Orsolini, Soriano e Barrow a supporto di Palacio, intrigano Soriano e Barrow anche perchè i più in palla al momento. No per Danilo e Denswil, De Silvestri può esser provato, Skorupski meglio di no.

NAPOLI: Osimehn ancora non pronto, meglio Lozano, Mertens o Insigne; Di Lorenzo e Koulibaly ok, Bakayoko da evitare.

MILAN: Ibra imprescindibile, vanno provati anche Calha e Leao; Kessie ed Hernandez ok, Romagnoli e Dalot rischiosi. Donnarumma deve riscattarsi.

VERONA: Barak e Lazovic i più schierabili, Kalinic o Zaccagni avranno difficoltà; Lovato ed Empereur assolutamente no, Silvestri a rischio doppio malus.