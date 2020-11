Champions League calendario e tv: big match per Inter e Atalanta. Ultimo turno di Champions prima della sosta di tre settimane e ultimi sforzi delle squadre partecipanti che da ottobre stanno giocando a ritmi serratissimi.

Si comincia martedì 3 novembre e la ripresa è di quelle “strong” per le italiane visto che alle ore 21 si giocherà Real Madrid-Inter e Atalanta-Liverpool. Mercoledì 4 novembre tocca a Lazio e Juve contro Zenit e Ferencvàros, biancocelesti in campo alle 19 mentre i bianconeri alle ore 21.

L’Inter, dopo due pareggi consecutivi, non può permettersi di perdere ma il Real, dal canto suo, ha urgente bisogno dei 3 punti. L’Atalanta sta messa meglio in classifica avendo 4 punti dopo due gare, stesso bottino della Lazio che guida il gruppo F; Juve a 3 punti dopo due turni, non può fallire nuovamente.

Per quanto riguarda la diretta tv, l’Atalanta sarà visibile solo su Sky Sport Collection; l’Inter andrà in chiaro su Canale 5, la Juve solo su Sky Sport così come la Lazio.