Calendario Serie A 7a giornata: anticipo al venerdì, domenica super. Ultima chiamata per la Serie A prima della sosta per gli impegni della nazionale. Sarà un turno “lungo”, con un anticipo al venerdì, ma anche particolarmente interessante visto che alle liste ci sono due big match da non perdere.

Venerdì già in campo alle 20:45 con Sassuolo-Udinese. I neroverdi stanno letteralmente stupendo con un ruolino di marcia da scudetto e, soprattutto, mettendo in mostra un calcio modernissimo e divertente.

Sabato alle 15 ecco Cagliari-Samp, seguito da Benevento-Spezia alle ore 18. In serata, ore 20:45, è la volta di Parma-Fiorentina il cui risultato potrebbe essere decisivo per le sorti di entrambi i tecnici al momento non proprio saldi sulle rispettive panchine.

Domenica, dalle 12:30 fino alle 17, è show con due big match: Lazio-Juve a mezzogiorno e Atalanta-Inter alle 15. Alle ore 15 anche Genoa-Roma e Torino-Crotone.

Alle 18 Napoli a Bologna per riscattare il ko interno di domenica scorsa, il posticipo è fra la capolista Milan e il Verona (ore 20:45).