Consigli Fantacalcio 6a giornata: dritte e ultime dai campi. Derby di Genova e Napoli-Sassuolo le gare più interessanti del sesto turno, importanti defezioni in casa Inter (Lukaku ko) e trasferte insidiose per Juve e Milan che andranno a La Spezia e Udine. Si dovrebbero vedere alcuni volti nuovi come Miranchuk ma le certezze sono rappresentate da Ibra, Morata, Osimhen e Dzeko. Ecco le dritte.

CROTONE: gara difficilissima per i calabresi, Cordaz da accantonare come tutta la difesa; si può provare Simy o Messias.

ATALANTA: Miranchuk dovrebbe giocare dal 1′ e ci può stare schierarlo; ok per Gomez e Muriel, Pasali e Hateboer vanno messi. Sutalo non convince.

INTER: Lukaku dà forfait, Lautaro deve dimostrare di essere da big; Pinamonti non offre garanzie, meglio Perisic, Barella e Hakimi; il gol può arrivare anche dalla difesa.

PARMA: i ducali sono in un momento difficile, nessuno è consigliato. Kucka, in quanto rigorista, può esser sfruttato ma se non si ha di meglio.

BOLOGNA: match favorevole per gli attaccanti rossoblu, Hickey e De Silvestri potrebbero andare in difficoltà mentre Sansone può essere il jolly inatteso.

CAGLIARI: il trio offensivo sardo è in forma e può essere schierato; Zappa e Lykogiannis non proprio consigliati, Rog può far bene.

UDINESE: difficile che Okaka o Lasagna trovino la via del gol, De Paul o Pereyra con più chances; De Maio rischia grosso.

MILAN: Ibra e Leao ormai inamovibili, intrigano Calhanoglu e Saelemakers; Hernandez in odore di rete.

SPEZIA: meglio non rischiare nessuno sebbene la Juve conceda sempre qualcosa. Farias e Verde gli unici spendibili ma dovrebbero partire dalla panchina.

JUVENTUS: Pirlo opta per il 442 con Frabotta e Cuadrado terzini, ovviamente Morata e Dybala vanno schierati come anche Kulsevski e Chiesa. Arthur può andare a rete.

TORINO: Belotti e Verdi sono in gran forma, vanno provati; Lukic non ancora pronto, Linetty ci può stare. In difesa nessuno è consigliato.

LAZIO: Immobile non ci sarà, Correa e i soliti Luis Alberto e Milinkovic gli insostituibili; Parolo in questi match si esalta.

NAPOLI: Lozano e Politano sono in un momento ottimo e vanno provati, Osimhen si può schierare ma senza garanzie; Koulibaly e Ruiz di soito queste sfide non le cannano.

SASSUOLO: Berardi e Djuricic sembrano quelli più sfruttabili al San Paolo, Caputo non avrà tantissime occasioni; difesa e porta da evitare, Boga dalla panchina può regalare bonus.

ROMA: impossibile non schierare Dzeko, Pedro, Mkhytarian o Veretout ma occhio a Pellegrini e Spinazzola che avranno di fronte avversari tosti; Smalling gioca, Kumbulla è ormai una certezza.

FIORENTINA: Kouame dovrebbe affiancare Ribery, da schierare solo il secondo; Castrovilli e Bonavnetura ok, Amrabat e Quarta a rischio malus.

SAMPDORIA: Ramirez e Damsgaard saranno le chiavi del match, Quagliarella è ormai un dogma; Thorsby intriga, Tonelli non convince. Augello può spaccare la gara.

GENOA: attacco Pandev-Pjaca, entrambi poco appetibili; Ghiglione ci può stare ma forse dalla panchina può arrivare qualche bonus (Destro o Zajc).

VERONA: Kalinic sarà supportato da Colley e Zaccagni, tutti schierabili; Lazovic va provato, occhio a Magnani ed Empereur in ottica malus.

BENEVENTO: Caprari è l’uomo giusto per questo tipo di partite, Lapadula può andare bene ugualmente; Maggio e Letizia rischiano, Ionita da 5 oppure da 7 + 3.