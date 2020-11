Champions League calendario italiane: orario e tv dei match. La Champions non osserva il turno di riposo e si ripropone tra oggi e domani con tante sfide emozionanti. Protagoniste ben quattro italiane che la settimana scorsa hanno fatto quasi l’en plein, solo l’Inter non è andata oltre il pareggio in casa col Borussia Monchengladbach ma, comunque, il bottino complessivo è più che soddisfacente.

Proprio i nerazzurri scendono in campo oggi alle ore 19 in Ucraina contro lo Shakhtar, una partita difficilissima anche alla luce del success ottenuto dagli uomini di Lucescu a Madrid contro il Real nel primo turno. Il match sarà trasmesso solo da Sky (canale 252).

Alle 21 è invece il turno dell’Atalanta che, finalmente a Bergamo, ospita l’Ajax dopo aver ottenuto la vittoria in Danimarca a spese del Midtjylland. La partita sarà trasmessa da Sky Sport Uno.

Mercoledì 28 tocca a Juve e Lazio. I bianconeri se la vedranno col Barcellona a Torino e dovranno approfittare del momento no dei catalani, reduci da diversi passi falsi. Si gioca alle ore 21 e a trasmettere l’evento non sarà solo Sky bensì anche Canale 5 in chiaro.

La Lazio, impegnata in trasferta a Bruges, gioca sempre alle ore 21 ma si potrà vedere solo con pay tv tramite il canale Sky Sport Arena. Per il terzo turno non si dovrà attendere molto in quanto è in programma già la settimana prossima (martedì 3 novembre e mercoledì 4). Sarà un turno imperdibile visto che alle liste c’è Real Madrid-Inter e Atalanta-Liverpool, due sfide che diranno molto delle nerazzurre italiane.