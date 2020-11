Calendario Serie A 6a giornata: insidie per Juve e Napoli, ecco il derby genovese. Il calcio professionistico non si ferma, la Serie A va avanti regolarmente anche se ogni giorno le squadre fanno i conti con defezioni dovute al contagio da Covid19 che toglie la possibilità agli allenatori di schierare diversi giocatori.

In queste 5 giornate il Napoli è parso in grande forma, la Juve meno. Proprio queste due compagini saranno chiamate domenica a lottare col coltello fra i denti per conquistare i tre punti contro Spezia e Sassuolo.

Andando con ordine, sabato 31 ottobre apre la giornata Crotone-Atalanta alle 15 seguita alle 18 da Inter-Parma. In posticipo serale del sabato ecco Bologna-Cagliari ed è già campanello d’allarme per i felsinei che arrancano in classifica avendo racimolato solo 3 punti in 5 turni.

Domenica alle 12:30 il Milan è di scena ad Udine e non potrà contare sicuramente su Donnarumma, risultato positivo al test Covid19. Alle ore 15 due bei match: Torino-Lazio e Spezia-Juve. Pirlo, dopo il passo falso interno col Verona, deve assolutamente trovare la via dei tre punti per non perdere contato con la testa della classifica.

Alle 18 altri due incontri: Napoli-Sassuolo e Roma-Fiorentina. In serata grandi emozioni per il derby ligure fra Samp e Genoa che potrebbe proiettare i blucerchiati in zona Champions in caso di successo.

Si chiude lunedì sera con Verona-Benevento alle 20:45. Veneti e campani reduci da belle prestazioni con Juve e Napoli anche se la squadra di Inzaghi non ha raccolto alcun punto a differenza degli uomini di Juric che a Torino sono riusciti a strappare un punto preziosissimo.