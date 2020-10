Consigli Fantacalcio 5a giornata: dritte e ultime dai campi. Atalanta, Lazio ed Inter sabato, Milan-Roma il succulento posticipo del lunedì. Ronaldo non recupera per il Verona e quindi Pirlo potrebbe optare per la coppia Dybala-Morata. Il Napoli va a Benevento con l’intenzione di riscattare la sconfitta in Europa League. Torino e Crotone sono già chiamate a gare da ultima spiaggia, un altro ko sarebbe una mazzata psicologica non da poco.

SASSUOLO: impossibile non schierare Berardi e Caputo, Djuricic va bene ma non offre ampie garanzie. Locatelli sarà chiamato ad un grosso lavoro di contenimento, Ferrari da evitare.

TORINO: Bonazzoli con Belotti ed entrambi possono avere chances di bonus; Verdi e Linetty intrigano, no per Rodriguez, Bremer e Rincon.

ATALANTA: Ilicic è ristabilito e va provato, Lammers potrebbe partire dal 1′ ma è bene non fidarsi troppo; ok Hateboer e Pasalic, Sutalo non convince.

SAMP: Quagliarella difficilmente tradisce e quindi si può schierare; Ramirez e Candreva si possono provare mentre la difesa è da accantonare, Augello unico spendibile.

GENOA: l’eterno Pandev può dare fastidio alla difesa dell’Inter ma Shomurodov no; Ghiglione potrebbe sfornare qualche cross, il resto della squadra è da evitare.

INTER: Lukaku e Lautaro obbligatori; Perisic può dare gioie, meno Vidal. Bastoni in odore di rete

LAZIO: Immobile e Luis Alberto inamovibili; Muriqi è da aspettare, Akpa Akpro meglio di no. Acerbi certezza.

BOLOGNA: Barrow, Orsolini e Soriano possono andare a bonus, Palacio difficile; Hickey è acerbo, De Silvestri a volte trova la via della rete.

CAGLIARI: Pedro e Simeone ovviamente sì, Sottil piace; Nandez ok, occhio a Klavan in ottica malus.

CROTONE: i soliti Simy e Messias da provare, il resto della truppa non va rischiata.

BENEVENTO: Caprari è in forma, può andare a bonus; Lapadula meglio di no, i panchinari Sau e Falque potrebbero far bene nel caso subentrassero.

NAPOLI: Lozano ed Osimhen da schierare, Politano ci sta; probabile gol dalla difesa tra Koulibaly e Di Lorenzo.

PARMA: Karamoh e Gervinho spendibili come anche Kurtic e KUcka, Cyprien meglio di no; Sepe uno lo becca.

SPEZIA: Galabinov out, c’è Nzola; Verde intriga, Bartolomei può far bene. Terzi e Bastoni da evitare.

FIORENTINA: Ribery ok, Castrovilli e Bonaventura sicuramente da schierare; Kouame rischioso, bonus inattesi possono arrivare da Callejon o Milnkevic.

UDINESE: Pereyra e De Paul gli unici s cui puntare, Lasagna o Okaka avranno difficoltà. Ouwejan e Arslan da aspettare.

JUVE: tutti schierabili, difficilmente qualcuno andrà a malus.

VERONA: pochissimi i consigliati, forse Lazovic e Faraoni possono dare soddisfazioni.

MILAN: Ibra sicurezza ma non dispiacciono Leao e Diaz. Hernandez ovviamente da schierare, Kessie potrebbe essere l’arma a sorpresa. Kjaer melio di no.

ROMA: Pedro e Mkhitaryan hanno l’esperienza giusta per queste gare, si possono schierare; Dzeko ok ma senza aspettarsi gran che, Pellegrini il jolly a sorpresa. Mirante rischia.