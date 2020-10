Europa League calendario italiane: orario e info tv Milan, Napoli e Roma. Giornata di coppa per le ultime tre italiane impegnate in Europa, il torneo non è la Champions ma, comunque, vincere l’Europa League fa sempre un gran bell’effetto.

Sono Milan, Napoli e Roma le candidate provenienti dalla Serie A e le chances di arrivare in fondo sono numerose. Aprono le ostilità Napoli e Roma che alle 18:55 se la vedranno rispettivamente con gli olandesi dell’AZ Alkmar e con gli svizzeri dello Young Boys.

I partenopei, in formazione pressoché titolare, scendono in campo alle 18:55 (diretta Sky canale 01 e 252) con l’obiettivo di mettere da parte i primi tre punti. Koulibaly, Ruiz, Mertens, Lozano e Osimhen saranno regolarmente in campo per evitare rilassamenti in un momento in cui la stanchezza non è un problema da tener presente.

Anche la Roma gioca alle 18:55 ma in trasferta a Berna contro lo Young Boys. Il match (diretta Sky canale 253) si preannuncia ostico anche se i giallorossi sono tecnicamente superiori. Fonseca dovrebbe risparmiare Dzeko e dare fiducia a Mayoral con Pedro, Pellegrini e Perez a supporto.

Alle 21 tocca al Milan. I rossoneri fanno visita al Celtic puntando su qualche volto nuovo (Dalot e Tonali) ma soprattutto sulle certezze Ibra, Romagnoli e Kessiè. Match in diretta anche in chiaro su TV8 ma visibile comunque su Sky.