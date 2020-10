Calendario Serie A 5a giornata: venerdì si gioca, Juve in posticipo, big match lunedì. Weekend lungo per la Serie A in occasione del quinto turno perchè si comincia venerdì sera e si chiude lunedì con il big match di giornata.

Ad aprire le danze il Sassuolo che venerdì alle 20:45 ospiterà un Torino in piena crisi ma con tanta voglia di reagire. I granata, unici ancora a 0 punti in classifica, sono obbligati a non perdere anche se la squadra di De Zerbi è apparsa una delle più in forma in questo momento.

Sabato ecco un interessantissimo “trittico” tutto da gustare: alle 15 Atalanta-Samp, alle 18 Genoa-Inter e alle ore 20:45 Lazio-Bologna. Per Inter e Lazio sono prove fondamentali alla luce dei ko rimediati la settimana scorsa con Milan e Samp.

Domenica via alle partite con Cagliari-Crotone alle 12:30. Alle ore 15 il derby campano fra Benevento e Napoli e Parma-Spezia mentre alle 18 ci sarà Fiorentina-Udinese.

Il posticipo domenicale è Juve-Verona (ore 20:45) ma è il match di lunedì sera ad attirare maggiormente visto che si affrontano Milan e Roma a San Siro. I rossoneri sono a punteggio pieno ma la Roma sarà un osso duro come ha potuto verificare la Juventus che contro la squadra d Fonseca non è andata oltre il pareggio per 2-2.