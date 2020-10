Consigli Fantacalcio 4a giornata: dritte e ultime dai campi. Covid permettendo, ecco di nuovo la Serie A ed il Fantacalcio. Si parte a razzo sabato con Napoli-Atalanta e il derby di Milano senza dimenticare Samp-Lazio e Crotone-Juve in serale. Domenica tutte le altre tranne Verona-Genoa che sarà giocata lunedì 19 ottobre. Ecco qui di seguito le nostre dritte e le ultime dai campi.

NAPOLI: Osimhen è bravo ma deve ancora capire le difese italiane, non consigliatissimo; ok per Politano, Mertens e Lozano ma anche Di Lorenzo può dare gioie. Bakayoko si può accantonare.

ATALANTA: l’attacco di una squadra che produce tante azioni va provato sempre, questa volta Malinovskyi potrebbe essere devastante col tiro da fuori area; ok per Gosens e Hateboer, no per difesa e Sportiello.

INTER: squadra in emergenza difensiva, gioca Kolarov nei tre dietro e non è proprio consigliatissimo; Lukaku e Martinez ovviamente vanno schierati, Vidal non dà garanzie mentre Perisic ed Hakimi un po’ di più. Barella può essere il match winner.

MILAN: Romagnoli dovrebbe recuperare, leggermente rischioso schierarlo; Ibra non offre garanzie, Calhanoglu va provato; Hernandez “spacca” o viene asfaltato.

SAMPDORIA: attacco Keita-Quagliarella, schierabili entrambi; Candreva si deve provare, Ekdal non convince. Audero sicuramente va a malus.

LAZIO: Immobile squalificato, gioca Muriqi ma non è consigliato; Correa, Milinkovic e Luis Alberto gli spendibili. Parolo centrale difensivo, non schierabile.

CROTONE: Siligardi con Simy, Messias più arretrato. Tutti poco schierabili ma Messias intriga un po’ di più come Molina; difesa e Cordaz da evitare.

JUVENTUS: Kulusevski con Morata e Chiesa, Arthur e Bentancur in mediana. Kulusevski e Morata da provare, Chiesa può subire il contraccolpo e fare non benissimo. Arthur ok, Chiellini può andare a rete.

BOLOGNA: Barrow, Sansone e Soriano probabili portatori di bonus, Orsolini è un mezzo rischio perchè non ancora in forma; De Silvestri non timbra da parecchio, Hickey meglio di no.

SASSUOLO: Caputo e Djuricic sicuramente da provare, Berardi e Defrel non sconsigliati ma nemmeno da schierare ad occhi chiusi; Locatelli è in forma, la difesa non dovrebbe andare in bambola ma il match resta pericoloso.

SPEZIA: Galabinov out, gioca Piccoli che, comunque, non è consigliato; può essere la gara di uno fra Ricci e Bartolomei mentre in difesa rischiano l’insufficienza in parecchi.

FIORENTINA: Ribery in questa partite va messo, Kouame non è ancora in forma; Castrovilli e Bonaventura ok, Amrabat sì e no; può essere il match di Milenkovic o Lirola.

TORINO: tutto è sulle spalle di Belotti, Zaza si può lasciare in panca; Verdi e Linetty possibili sorprese, Vojvoda rischia parecchio.

CAGLIARI: Pedro e Simeone hanno probabilità di andare a bonus, Sottil piace ma meglio Nandez o Rog. Zappa non è consigliatissimo.

UDINESE: De Paul, Okaka e Lasagna devono svegliarsi, da schierare; Pereyra intriga, la difesa può andare in difficoltà contro Gervinho e Karamoh.

PARMA: unici spendibili Gervinho, Karamoh, Kurtic e forse Kucka; il resto della squadra è troppo sperimentale e nuovo.

ROMA: Pedro, Dzeko e Mkhitaryan incontestabili, Pellegrini e Veretout da schierare comunque; Santon e Mancini rischiano contro gli esterni di Inzaghi, anche Kumbulla non è proprio al sicuro.

BENEVENTO: può essere la partita di gente come Caprari o Iago Falque, peraltro due ex; Ionita e Dabo evitabili, Caldirola non è consigliato. Montipò non dovrebbe beccare imbarcate ma il -2 è possibilità concreta.

VERONA: dubbio in attacco dove si giocano una maglia Di Carmine, Kalinic e Favilli; Zaccagni dovrebbe giocare dal 1′ ed è schierabile ma Lazovic e Faraoni i veri “must”; la difesa è totalmente nuova, Ceccherini e Magnani spendibili ma senza certezze.

GENOA: Shomurodov con Pandev, consigliato il secondo; dei centrocampisti può far bene Ghiglione, Goldaniga “canna” partita o va a bonus.