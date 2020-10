Calendario Serie A 4a giornata: derby sabato pomeriggio, ultimo match lunedì 19. Prossimo weekend senza Serie A, si torna in campo sabato 17 ottobre e il menù intriga non poco.

Alle 15 di sabato al San Paolo super match fra Napoli e Atalanta, alle 18 due partite fra cui il derby di Milano. Inter-Milan si gioca nel pomeriggio per via degli impegni europei di entrambe le squadre in Champions League e in Europa League. Alle 18, comunque, c’è anche Samp-Lazio dato che quest’anno i biancocelesti disputeranno la massima competizione continentale per club dopo diversi anni di assenza.

In serata, ore 20:45, Crotone-Juventus. Sarà un test importante per i bianconeri che hanno saltato la sfida al Napoli e non giocano un match ufficiale da Roma-Juve del 27 settembre scorso.

Derby emiliano domenica alle 12:30 fra Bologna e Sassuolo, alle 15 Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari. Udinese-Parma è l’incontro delle ore 18 mentre alle 20:45 all’Olimpico ci sarà Roma-Benevento. Si chiude lunedì 19 ottobre con Verona-Genoa, sempre in serata.