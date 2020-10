Pagelle Serie A 3a giornata: migliori e peggiori del turno. Il Covid19 sta condizionando pesantemente il campionato in corso, e non era così improbabile accadesse, così Juve e Napoli non sono scese in campo per il posticipo domenicale consentendo a Milan ed Atalanta di godersi la vetta della classifica a punteggio pieno. Sassuolo a valanga sul Crotone, il Milan cancella lo Spezia, la Lazio ferma in inferiorità numerica l’Inter. La nostra pagella.

VOTO 10: GASPERINI. Ha costruito qualcosa che va oltre la semplice squadra, ha fatto sì che i suoi giocatori riescano ad applicare materialmente una filosofia di gioco la quale prescinde dall’avversario sistematicamente sommerso di gol. Guru di Bergamo.

VOTO 8: CAPUTO e LEAO. Il risveglio dei bomber. Una doppietta a testa e, non a caso, Milan e Sassuolo volano. C’è poco da fare, una squadra senza attaccante che, di riffa o di raffa, la butti dentro non va da nessuna parte. Ancore di salvataggio.

VOTO 6: FONSECA. La vittoria di Udine è ottima per la classifica eppure i rischi corsi sono stati eccessivi. Dal mercato arriverà ancora qualcosa ma il tecnico portoghese deve trovare la quadra al più presto. Capo del cantiere (aperto).

VOTO 4: IACHINI. Brutta sconfitta in casa con la Samp dopo il ko rimediato a Milano. Venerdì non ci ha capito molto mettendo in campo una Fiorentina sfasata e poco concreta. Urgono idee di gioco nuove.

VOTO 2: ATTACCO UDINESE. Tre partite 0 gol. Inizio di stagione terribile per l’attacco friulano che, purtroppo, sta confermando le difficoltà della scorsa stagione. Polveri bagnate, un po’ troppo bagnate.

VOTO 0: IMMOBILE. Voto più basso per il detentore del titolo di capocannoniere della Serie A non solo per il magro bottino di reti fin qui segnate (solo un gol) ma anche, e soprattutto, per il nervosismo palesato nel match con l’Inter che lo ha portato a rimediare un cartellino rosso. Non è il Ciro solito, la Scarpa d’Oro comincia a pesare.