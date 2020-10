Mercato Juventus: possibile “botto” finale, attaccante top. Fra pochissimi giorni suonerà la campanella che decreterà la fine della sessione estiva di mercato. Il 5 ottobre, infatti, si chiude ogni possibilità di trattative per cui è necessario velocizzare quelle operazioni ritenute fondamentali per migliorare le rose.

Sulla carta squadre come Juve e Inter sono ampiamente definite ma puntare sempre al top è l’unica via per restare in vetta e giocarsi qualcosa anche al di fuori dei confini nazionali. I bianconeri hanno deciso quest’anno di intraprendere una strada nuova affidandosi ad un esordiente come Andrea Pirlo il quale ha a disposizione una “corazzata” a cui forse manca qualcosa in attacco in termini di freschezza e duttilità.

Il mancato arrivo di Suarez ha finito per portare a Torino Alvaro Morata, attaccante affidabile ma con caratteristiche precise che non consentono a Pirlo chissà quali opzioni o esperimenti. Di fatto, gli unici esterni che darebbero imprevedibilità alla manovra sono Douglas Costa, Bernardeschi e Kulusevski con quest’ultimo unico fra i tre a dare garanzie tecniche e tattiche. Il brasiliano è sul piede di partenza da tempo, l’ex viola non riesce a convincere al 100%.

Per questi motivi il club sta cercando di chiudere immediatamente per l’attaccante esterno più forte del campionato, ossia Federico Chiesa. Ci sarebbe un’intesa di massima col giocatore per un contratto quinquennale a quasi 5 milioni netti a stagione ma lo scoglio è sia la formula del passaggio in bianconero sia la cessione di Douglas Costa.

La Juventus vorrebbe un prestito, comunque oneroso, con obbligo di riscatto nel 2021 a 50 milioni. Commisso non accetterebbe mai un prestito secco ma, di fronte alla possibilità di incassare circa 60 milioni fra questo ed il prossimo anno, la sua posizione potrebbe ammorbidirsi. Il presidente dei toscani sa bene, inoltre, che un giocatore al quale viene proposto il triplo dello stipendio attuale difficilmente non chiede la cessione e, in fondo, l’interessamento per Callejon sa molto di operazione in vista della partenza di Chiesa.

Al momento non ci sono incontri ufficiali fra le dirigenze ma è probabile che la Juve acceleri la cessione di Douglas Costa, magari accettando qualche offerta leggermente al ribasso, pur di presentarsi da Commisso con tanti quattrini in borsa. Il prossimo weekend potrebbe essere quello decisivo per sbloccare la situazione, Chiesa alla Juve e Callejon alla Fiorentina sarebbe l’epilogo ideale per entrambi i club il cui obiettivo è quello di essere assoluti protagonisti nella stagione appena iniziata.