Pagelle Serie A 2a giornata: migliori e peggiori del turno. Manca solo Bologna-Parma e il secondo turno di A andrà in archivio. Sugli scudi Napoli, Atalanta e Benevento mentre Juve e Inter fanno registrare qualche problemino soprattutto in fase difensiva. Caldirola bomber inatteso, Ronaldo solito cannoniere implacabile. La nostra pagella.

VOTO 10: GATTUSO E NAPOLI. Il tecnico calabrese è riuscito a dare un’anima alla squadra e a far dimenticare un certo Carlo Ancelotti. Il gruppo lo segue e il recupero di giocatori dati per finiti (Hysaj per esempio) è sotto gli occhi di tutti. Condottiero.

VOTO 8: CALDIROLA. Pronti via ed è doppietta alla Samp, in trasferta e quando i blucerchiati erano già sul 2-0. Quella di sabato è stata una serata indimenticabile per il difensore che ha festeggiato persino la vittoria finale. Esordio da Oscar.

VOTO 6: FONSECA. Per il materiale umano che ha a disposizione in questo momento, il 2-2 con la Juve è più che incoraggiante dopo la brutta partita di Verona con caso Diawara annesso. Avrebbe portato a casa la vittoria se Dzeko e Peres fossero stati più concentrati. Buona la seconda.

VOTO 4: SAMP. Le partite strane capitano a tutti ma essere ribaltati in casa dopo esser passati sul 2-0 è davvero troppo. Difesa imbarazzante e, per una squadra allenata da Ranieri, la cosa è grave. Colabrodo.

VOTO 2: GIAMPAOLO. Siamo alle solite, allenatore preparatissimo e stimato da tutti per la cultura calcistica ma, quanto a risultati, il piatto piange. Due ko in altrettante giornate e qualche dubbio comincia ad insinuarsi. Meno filosofia, più punti.

VOTO 0: DZEKO e MORATA. Protagonisti di un match totalmente insufficiente. Il bosniaco sbaglia di tutto, lo spagnolo si vede col contagocce. Polveri bagnate.