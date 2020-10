Calendario Serie A 3a giornata: domenica super, due big match. Domenica prossima sarà un turno di Serie A davvero interessante, in sostanza ci si godrà grandi partite dalle 15 alle 20,45 senza contare che il weekend sportivo avrà inizio già venerdì.

Il primo incontro in programma è, infatti, Fiorentina-Samp venerdì 2 ottobre alle ore 20:45. Iachini ospita un Ranieri voglioso di riscatto dopo il brutto ko interno rimediato col Benevento sabato scorso.

Sabato ben tre gare: Sassuolo-Crotone alle 15, Genoa-Torino alle 18 e Udinese-Roma in serata. Per il Crotone è già una sfida importante sia per la classifica che per il morale dopo aver perso nelle prime due giornate; il Genoa deve assolutamente dimenticare il 6-0 di Napoli e a Udine ci si gioca molto visto che la classifica delle sfidanti è deficitaria avendo conquistato praticamente solo un punto finora.

Domenica alle 12:30 ecco Atalanta-Cagliari, antipasto per le tre sfide delle 15 fra cui il big match Lazio-Inter. Benevento-Bologna e Parma-Verona completano il programma delle gare del pomeriggio.

Alle 18 di domenica Milan-Spezia, partita fondamentale per i rossoneri che quest’anno vogliono raggiungere le posizioni più alte mentre il posticipo “profuma” già di scudetto perchè Juve e Napoli sono fra le compagini più attrezzate del campionato.