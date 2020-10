Consigli Fantacalcio 2a giornata: dritte e ultime dai campi. Se la prima giornata può passare in “cavalleria” e si può accettare una sconfitta, dalla seconda diventa difficilissimo accettare il ko e quindi diventa fondamentale azzeccare l’undici da schierare. Qui di seguito le nostre dritte, un piccolo aiuto per offrire spunti di riflessione a chi è logorato da dubbi amletici pre-turno.

TORINO: Belotti e Berenguer i più probabili a bonus ma occhio alle sorprese Linetty e Murru. Zaza è un rischio, Vojvoda e Bremer rischiosi.

ATALANTA: impossibile non consigliare almeno Zapata, Malinovskyi e Gosens, restano comunque schierabili Gomez e Hateboer, dubbi su Sutalo e Caldara.

SAMPDORIA: la difesa del Benevento sarà pure discreta ma Quagliarella e Bonazzoli vanno schierati ad occhi chiusi, anche Jankto può dare gioie; Audero ok ma può subire almeno una rete, Augello non convince.

BENEVENTO: Caprari ed Insigne le bocche da fuoco, Moncini da tener fuori, Ionita è il classico giocatore dal bonus inatteso, Caldirola meglio di no.

CAGLIARI: Simeone e Joao Pedro in casa vanno provati sempre e quindi sono ok, Rog non dispiace ma in difesa è meglio non provare nessuno (a parte, forse, Godin).

LAZIO: Immobile e Correa sicuramente da schierare, anche Luis Alberto e Milinkovic sono ok; Lazzari e Marusic non hanno di fronte fenomeni, occhio a Radu e Patric in ottica malus.

INTER: inamovibili Lukaku e Lautaro, da provare Hakimi, Perisic il giocatore che può dare ottimi bonus; Gagliardini e Kolarov non danno ampie garanzie, Handanovic sicurezza ma non è impossibile il -1.

FIORENTINA: Ribery e Chiesa a San Siro hanno fatto spesso bene e vanno schierati, Kouame meglio di no, Castrovilli non dovrebbe portare a casa chissà quali bonus ma è da inserire in formazione, Caceres da evitare.

Spezia: sulla carta Galabinov e Gyasi dovrebbero avere più chances di andare a bonus ma sono ugualmente molto rischiosi, Bartolomei invece intriga al pari di Ricci; Zoet meglio di no.

Sassuolo: potenzialmente fra Caputo, Berardi, Djuricic e Haraslin possono venir fuori diversi gol e quindi sono tutti consigliati; Locatelli ok, Muldur si può provare. Consigli non dovrebbe beccare goleade.

VERONA: meglio Zaccagni e Barak di Di Carmine, Faraoni va messo mentre Lovato e Cetin vanno evitati almeno per ora.

UDINESE: Lasagna ok, Okaka se non si ha di meglio. De Paul sicuramente sì, dei difensori intriga Samir.

NAPOLI: difficilmente il Napoli non farà bene e quindi l’attacco va schierato (Insigne, Osimhen e Lozano); Ruiz e Zielinski quasi obbligatori, in difesa solo Mario Rui può esser evitato.

GENOA: difficile che Destro si ripeta, Pjaca ha qualche chances in più di andare a bonus; Zappacosta e Ghiglione sono in forma, Perin e difesa da evitare.

CROTONE: Simy e Messias i papabili al bonus ma sarà difficile arrivarci, Molina può essere una soluzione interessante; MAgallan e Marrone rischiosi, Eduardo non piace.

MILAN: Ibra non c’è e Rebic fa la prima punta, il croato è consigliato ma non è detto vada a bonus; Calhanoglu obbligatorio come Hernandez, schierabili Kessie e Bennacer. Gabbia può andare in difficoltà.

ROMA: partita difficile per tutti, Dzeko va comunque schierato al pari di Mkhitaryan; Pedro è un rischio corribile, Ibanez e Kumbulla da evitare. Spinazzola potrebbe fare una bella gara.

JUVENTUS: Ronaldo e Kulusevski intoccabili, Ramsey a volte la butta dentro e anche a Roma potrebbe far bene; Frabotta rischioso al pari di Mackennie. Bonucci e Chiellini sicurezze.

BOLOGNA: Barrow su tutti ma occhio a Soriano e Orsolini, De Silvestri ok, Schouten sta crescendo. Medel e Denswil meglio di no.

PARMA: Karamoh affianca Inglese e quindi sarà più vicino alla porta avversaria, Kucka e Kurtic i centrocampisti con licenza di colpire; Darmian e Laurini a rischio figuraccia.