Calendario Serie A 2a giornata: subito un big match! Lunedì 28 posticipo. Secondo turno di campionato ed è subito big match con la Juve che va a far visita alla Roma dopo l’affare Dzeko ormai in dirittura d’arrivo.

I bianconeri di Pirlo, già vittoriosi in casa con la Samp, cercheranno un’altra vittoria a spese di una Roma non convincente a Verona. Andando con ordine, comunque, il primo match del prossimo turno è Torino-Atalanta di sabato alle ore 15, gara che precede il doppio incontro delle ore 18 di sabato ossia Samp-Benevento e Cagliari-Lazio.

Alle 20:45 ecco l’Inter che a San Siro affronta la Fiorentina in una sfida molto pericolosa in quanto la squadra toscana ha dimostrato di avere qualità per mettere in crisi anche le grandi del campionato.

Domenica si riprende con Spezia-Sassuolo alle 12:30, alle 15 solo due incontri ossia Verona-Udinese e Napoli-Genoa.

Alle ore 18 allo Scida di Crotone i padroni di casa se la vedranno col Milan di Pioli ed Ibra e l’obiettivo sarà senza dubbio cancellare il brutto ko di Marassi.

Posticipo della domenica da leccarsi baffi perchè il calendario prevede Roma-Juve ale 20:45. L’inizio balbettante dei giallorossi non fa ben sperare i tifosi che, comunque, confidano in una reazione di orgoglio e nel nuovo, probabilissimo, acquisto Milik.

Ultima partita lunedì alle 20:45 ed è Bologna-Parma. Derby emiliano sempre molto sentito che mette in palio punti preziosissimi.